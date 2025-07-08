土城家暴男持刀當街殺害妻子及小姨子 新北地院裁定羈押禁見

新北市土城昨發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨凶殺案，檢警發現他早在3天前就買好行凶用的廚刀、球棒，懷疑他早已預謀殺人。新北地檢署複訊後，將謝男依涉犯殺人罪聲押禁見，新北地方法院稍早裁定羈押禁見。

新北地院表示，經法官訊問，認為謝男涉犯刑法殺人罪、家庭暴力防治法違反保護令罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為本刑五年以上重罪，且有事實足認有逃亡、串證、滅證及反覆實施之虞，有羈押之原因與必要性，因此裁定羈押並禁止接見通信。

據了解，謝男與妻子間疑因經濟因素口角不斷，今年5月間因男方出現言語暴力，張女為此向警方求助，並向法院聲請保護令，兩人先行分居。

上月25日，新北地院先行核發暫時保護令，謝男於案發前一天返回土城收拾個人物品，過程中摔壞存錢筒，張女於是報警，警方將謝男依涉嫌違反保護令移送檢方，但檢察官認為雙方並無激烈爭吵，男方也未出現暴力行為，將謝男請回。

警方查出，謝男當天是下午返家收行李，卻提前在上午就到土城一帶的生活用品賣場先買好行凶用的廚刀和球棒，預先藏放在車上，懷疑他早有殺人預謀。

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