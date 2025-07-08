警義消搜救新北落水民眾出意外 1消防員溺水送醫搶救不治

新北市新店區廣興橋下午4時許發生溺水案，民眾報案指出有人玩SUP溺水，消防人員派船艇到場搜尋，導致其中1艘船艇當場翻覆，造成名2名消防員、1名義消與溺水男子共4人失去生命跡象。

新北市消防局吳姓消防員今至新店區廣興橋下搜救落水民眾，吳員因翻船溺水送醫搶救，與落水的陳姓男子2人仍於今晚雙雙宣告不治，另落水消防人員及義消2人，經搶救已復生命徵象，目前住院觀察中。