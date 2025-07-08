新店搜救翻船3警義消落水 慈濟醫院收治2搜救員「已恢復心跳」

新店區廣興橋下游粗坑壩今下午傳出溺水意外，消防局出動救援船艇執行搜索任務時，不料船艇遭遇激流翻覆，導致包含警消與義消共3人落水OHCA（到院前心肺功能停止）緊急送醫。台北慈濟醫院指出，2名OHCA搜救人員經急救後恢復心跳，已送入加護病房觀察，仍未恢復意識。37歲吳姓警消則送往新店耕莘醫院搶救。

新北市消防局說明，下午4時9分接獲報案，指新店區廣興橋下游粗坑壩有民眾進行SUP立槳活動時疑似溺水，立即派遣搜救人車前往。4時15分，一艘搭載4名警消與1名義消的救援船艇下水搜尋，不料因水流湍急、現場水勢翻滾強烈，船艇在漩渦區遭反覆翻覆，5人全數落水，其中3人溺水。

事故共造成4人OHCA，其中包含37歲吳姓警消、58歲溺水陳姓民眾、34歲曹姓義消與36歲張姓警消。其中曹、張兩人由慈濟醫院接手搶救，醫院表示兩人送達時已無心跳，醫療團隊立即施以急救並給予升壓劑，心跳成功恢復，但目前仍陷昏迷，已送進加護病房持續搶救。

其他送醫者還包括43歲柳姓與32歲蕭姓警消，兩人皆屬嗆水但意識清楚，預防性送往萬芳醫院治療觀察。

事故地點位於桂山發電廠所轄河段，設有明確警示牌禁止戲水，消防局初步調查，疑有民眾未遵守禁制規定，擅入高風險區域導致事故發生。新北市府已啟動災害事故調查機制，後續將檢討水域警示與防災教育作法，並協助相關人員家屬處理後續事宜。