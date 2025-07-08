新店救援翻船3警義消、1民眾命危 侯友宜：全力搶救

新北市消防局今天搜救溺水民眾，驚傳船艇翻覆，4名消防人員及1名義消落水，救起時有3人現場無生命跡象，經送醫搶救其中2人恢復生命徵象。新北市長侯友宜緊急前往醫院了解並表示，目前正全力在搶救當中，並將組專案小組調查事故原因。

新北市消防局今天下午4時9分接獲民報案，報案人指稱58歲陳姓男子前往新店區廣興橋下南勢溪玩立漿，卻突然不見蹤影。

新北市消防局派員搜救溺水民眾時，發生船艇翻覆意外，4名消防人員及1名義消落水，消防人員蕭姓男子（32歲）、柳姓男子（43歲）2人有意識送北市萬芳醫院；而吳姓男子（37歲）無意識送新店耕莘醫院搶救中、張姓男子（36歲）送新店慈濟後已恢復生命徵象，義消曹姓男子（34歲）送慈濟醫院搶救後也已恢復生命徵象。

侯友宜表示，今天下午四點多的時候在廣興橋下游攔沙壩有民眾違規戲水，直潭消防分隊、烏來消防分隊派出員到場搶救，搶救過程不幸有3位同仁因翻船捲到壩子底下，經過快速搶救，送到慈濟醫院以及新店的耕莘醫院，加上戲水民眾，有4個人是到院前無呼吸心跳。

侯友宜說，他已拜託醫院全力搶救4位，搶救過程同仁配備非常完整，為何會造成這樣事故，會做專案小組調查，再跟大家報告。