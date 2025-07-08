救援遇水庫放水致1民眾、3警消命危？翡翠水庫管理局發聲澄清

新北市新店區廣興橋下午4時許發生溺水案，民眾報案指出有人玩SUP溺水，消防人員派船艇到場搜尋，疑因翡翠水庫放水作業，導致其中1艘船當場翻覆，造成2名消防員、1名義消與溺水男子共4人失去生命跡象。對此，翡翠水庫管理局表示，當時僅小流量放水，並非洩洪。

針對有媒體報導廣興橋溺水救人，因遇水庫洩洪翻船，翡翠水庫管理局表示，並非屬實，按翡翠水庫每天須供應大台北地區所需民生用水，今日供應放水時間，從上午10點開始放水，預定放至下午5點停止，放流量為小流量每秒80立方公尺，並不是洩洪。

翡管局表示，水庫每日供應民生用水，此案溺水事件，翡管局於今日下午4時30分左右，接獲新北市消防局通報搜救需要，請求本局暫停供水，翡管局隨即停止放水。