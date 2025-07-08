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新北溺水男救不回…再傳4消防1義消落水 3人命危救回2人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局今天搜救溺水民眾，驚傳船艇翻覆，4名消防人員及1名義消落水，落水5人救起時有3人現場無生命跡象，經送醫搶救，其中2人恢復生命徵象。但落水民眾救起時也無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

新北市消防局今天下午4時9分接獲民報案，報案人指稱58歲陳姓男子前往新店區廣興橋下南勢溪玩立漿，卻突然不見蹤影。

新北市消防人車獲報到場，只見立漿滑板飄浮在水面，由南勢溪水量多，水勢湍急，現場沒有看到失蹤男子身影，下船艇進行搜尋，於下午5時21分尋獲已無生命跡象，送耕莘醫院安康分院搶救，最後仍宣告不治。

今天搜救溺水民眾時，也驚傳船艇翻覆意外，4名消防人員及1名義消落水，消防人員蕭姓男子（32歲）、柳姓男子（43歲）2人，有意識送北市萬芳醫院、吳姓男子（37歲）無意識送新店耕莘醫院搶救中、張姓男子（36歲）送新店慈濟後已恢復生命徵象，義消曹姓男子（34歲）送慈濟醫院搶救後也已恢復生命徵象。

新北市消防局今天搜救溺水民眾，驚傳船艇翻覆，4消防及1義消落水，落水5人有3人現場無生命跡象，經送醫搶救，其中2人恢復生命徵象。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天搜救溺水民眾，驚傳船艇翻覆，4消防及1義消落水，落水5人有3人現場無生命跡象，經送醫搶救，其中2人恢復生命徵象。記者王長鼎／翻攝

消防人員 溺水

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