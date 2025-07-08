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還原土城家暴男與妻最後衝突 疑藉故探視女兒不成惹殺機

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城昨發生謝姓男子當街手刃妻子、小姨子，事後傳謝男於案發前一天因涉嫌違反保護令被移送新北地檢署，後因情節輕微請回。據了解，當天已與妻子分居的謝男，原以為能趁收拾物品進屋看看女兒們，不料死者張女為避免糾纏，竟提前將謝男個人物品全部搬出屋外，謝男為此怒砸存錢筒引發衝突，最後遭報警帶走。

據了解，上月25日張女獲法院核發暫時保護令後，於是與謝男相約本月6日趨取回私人物品，而許久未見小孩的謝男，原本以為能趁著整理物品的時間看看2個女兒。不料張女為避免謝男進屋恐節外生枝，提前將所有男方個人物品整理好，全部放在門外。

謝男期待落空，暴怒下拿起個人物品中的存錢筒砸向住處大門，死者也隨即報警前來處理，謝男於是被依違反家暴令被警方帶回偵辦。但檢方複訊時，認為兩人並未直接衝突，情節輕微而將他請回，但謝男滿腹怒氣卻引發隔天的殺機。

新北市土城區昨發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子的凶殺案，謝男在犯案前一天曾因違反保護令遭移送法辦。圖／民眾提供
新北市土城區昨發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子的凶殺案，謝男在犯案前一天曾因違反保護令遭移送法辦。圖／民眾提供

妻子 衝突

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