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還原土城家暴男與妻最後衝突 疑藉故探視女兒不成惹殺機
新北市土城昨發生謝姓男子當街手刃妻子、小姨子，事後傳謝男於案發前一天因涉嫌違反保護令被移送新北地檢署，後因情節輕微請回。據了解，當天已與妻子分居的謝男，原以為能趁收拾物品進屋看看女兒們，不料死者張女為避免糾纏，竟提前將謝男個人物品全部搬出屋外，謝男為此怒砸存錢筒引發衝突，最後遭報警帶走。
據了解，上月25日張女獲法院核發暫時保護令後，於是與謝男相約本月6日趨取回私人物品，而許久未見小孩的謝男，原本以為能趁著整理物品的時間看看2個女兒。不料張女為避免謝男進屋恐節外生枝，提前將所有男方個人物品整理好，全部放在門外。
謝男期待落空，暴怒下拿起個人物品中的存錢筒砸向住處大門，死者也隨即報警前來處理，謝男於是被依違反家暴令被警方帶回偵辦。但檢方複訊時，認為兩人並未直接衝突，情節輕微而將他請回，但謝男滿腹怒氣卻引發隔天的殺機。
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