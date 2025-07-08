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現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區廣興橋下50多歲男子玩水失蹤消防人員今天下午5時21分尋獲已無生命跡象，送北市萬芳醫院搶救，另傳協助搜救船艇翻覆，有5人落水，包括2名消防人員及1名義消共3人救起時也無生命跡象，送醫搶救中。

【中央社／新北8日電】

新北市新店廣福橋下1男子溺水，警消獲報到場搜救卻意外翻船，溺水者及1名義消、2名消防員被救起時已沒有生命跡象，4人均緊急送醫搶救中。

據了解，有人下午4時許在廣興橋下戲水，有約50多歲男子玩水失蹤，警消獲報出動橡皮艇到場搜尋，約下午5時多尋獲溺水男子，但已無生命跡象，送北市萬芳醫院急救。

同時，警消在搜救時意外翻船，船上2名消防人員、1名義消落水，經警消搶救上岸已無生命跡象，分別送台北慈濟醫院及耕莘醫院急救中。

新北市今天傳出動大意外，50多歲男子新店廣興橋下玩水失蹤，搜救落水民眾也驚傳船艇翻覆，包括落水民眾、2名消防、1名義消共4人生命垂危。記者王長鼎／翻攝
新北市今天傳出動大意外，50多歲男子新店廣興橋下玩水失蹤，搜救落水民眾也驚傳船艇翻覆，包括落水民眾、2名消防、1名義消共4人生命垂危。記者王長鼎／翻攝
新北市今天傳出動大意外，50多歲男子新店廣興橋下玩水失蹤，搜救落水民眾也驚傳船艇翻覆，包括落水民眾、2名消防、1名義消共4人生命垂危。記者王長鼎／翻攝
新北市今天傳出動大意外，50多歲男子新店廣興橋下玩水失蹤，搜救落水民眾也驚傳船艇翻覆，包括落水民眾、2名消防、1名義消共4人生命垂危。記者王長鼎／翻攝

失蹤 消防人員 玩水 萬芳醫院

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