聽新聞
0:00 / 0:00
現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救
新北市新店區廣興橋下50多歲男子玩水失蹤，消防人員今天下午5時21分尋獲已無生命跡象，送北市萬芳醫院搶救，另傳協助搜救船艇翻覆，有5人落水，包括2名消防人員及1名義消共3人救起時也無生命跡象，送醫搶救中。
【中央社／新北8日電】
新北市新店廣福橋下1男子溺水，警消獲報到場搜救卻意外翻船，溺水者及1名義消、2名消防員被救起時已沒有生命跡象，4人均緊急送醫搶救中。
據了解，有人下午4時許在廣興橋下戲水，有約50多歲男子玩水失蹤，警消獲報出動橡皮艇到場搜尋，約下午5時多尋獲溺水男子，但已無生命跡象，送北市萬芳醫院急救。
同時，警消在搜救時意外翻船，船上2名消防人員、1名義消落水，經警消搶救上岸已無生命跡象，分別送台北慈濟醫院及耕莘醫院急救中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言