早有預謀？當街持刀殺害妻子、小姨 土城家暴男遭聲押禁見

新北市土城昨發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨凶殺案，即便謝男昨天落網和今天移送新北地檢署時，疑似裝哭喊冤，但檢警發現他早在3天前就買好行凶用的廚刀、球棒，懷疑他早已預謀殺人。檢察官複訊後，依涉犯殺人罪將他聲押禁見。

檢方聲押理由指出，謝男涉犯刑法殺人、家庭暴力防治法及同法違反保護令等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

據了解，謝男與妻子間疑因經濟因素口角不斷，今年5月間因男方出現言語暴力，張女為此向警方求助，並向法院聲請保護令。上月25日，新北地院先行核發暫時保護令，謝男為此須搬離土城，返回屏東老家居住。

3天前，謝男返回土城收行李，過程中因摔壞家中存錢筒，2人再度爆發爭執，張女立刻報警，隔天警方將謝男依涉嫌違反保護令移送，但檢察官認為雙方並無激烈爭吵，男方也未出現暴力行為，於是將謝男請回。

警方查出，謝男當天是下午返家收行李，卻提前在上午就到土城一帶的生活用品賣場先買好行凶用的廚刀和球棒，預先藏放在車上，研判他早有預謀。

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