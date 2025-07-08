土城家暴男當街殺妻 衛福部示警：保護令核發前後「易釀殺機」

新北市土城昨發生兇殺案，46歲謝姓男子當街持刀砍殺妻子與小姨子，二人送醫不治。據悉，謝男與妻子發生家暴，雙雙申請保護令，憾事發生前，謝男因違反保護令開庭，檢方令無保請回，而謝男近期也申請保護令，法官開庭審理。衛福部保護司長張秀鴛說，許多家暴案發生當下不見得致命，醞釀的殺機卻在保護令核發前後達到高點。

張秀鴛表示，謝男夫妻育有子女，因情感、經濟及生活習慣等因素發生衝突，雙方有言語暴力、互相動手推請等情況，除被害人謝男妻子申請保護令，謝男本身也申請保護令，法院依規定開庭審理，此類「情境式家暴」兩造互為加害人、被害人，彼此互控、申請保護令案件比率愈來愈高，雖沒有明確數字統計，但估計比率達「1至2成」。

謝男涉違反保護令，檢察官無保飭回，被質疑是釀成憾事主因。張秀鴛表示，檢察官經手案子多為高致命性案件，加上虎毒不食子、床頭吵床尾和等迷思，認為家暴不如重大刑案致命，但據實務觀察，夫妻間親密關係暴力發生當下未必致命，但後續進入家暴通報程序後，保護令核發前後、離婚審理前後，因殺傷力不斷累積，常發生高危機致命情況，土城案件即是一例。

張秀鴛說，昨天憾事發生前，地檢署雖已盡量要求2人分別離開地檢署，但殊不知加害人仍以殘酷方式傷害無辜，她並不樂見；一般來說，家暴行為人被無保請回後，檢察官應通知警察機關，及負責被害人服務的地方政府家庭報後防治中心，讓整體保護網絡提高覺，且檢方即使無保請回家暴行為人，也可要求行為人遠離被害人住居、公共場所，並禁止通信等，具體訂出安全保護事項。