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土城姊妹命案前3天謝嫌就買好刀與球棒 警研判謝男早已預謀殺人
新北市土城昨發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨凶殺案，由於謝男昨天落網和今天移送地檢署時，都疑似裝哭喊冤，試圖博取同情。但據了解，謝男早在三天前因暫時保護令回土城住處收行李時，就已買好行凶用的廚刀、球棒相伴，為此警方懷疑他早有殺人預謀。
據了解，謝男失業近兩年，不僅和妻女住在岳父的房子內，家中經濟主要也是靠擔任護理師的妻子一肩扛起，但謝男對外卻謊稱是自己做生意養活妻子一家老小，同時逐漸與女方娘家交惡，張家多次要求女兒與謝男離婚。
自今年起，謝男夫妻口角越演越烈，直到今年5月間，因男方出現言語暴力，威脅女方人身安全，張女為此向警方求助，並向法院聲請保護令。上月25日，新北地院先行核發暫時保護令，謝男為此須搬離土城，返回屏東老家居住。
3天前，謝男返回土城收行李，過程中因摔壞家中存錢筒，2人再度爆發爭執，張女立刻報警，隔天將謝男依涉嫌違反保護令移送新北檢，但檢察官認為雙方並無激烈爭吵，男方也未出現暴力行為，於是將謝男請回。
但警方查出，謝男當天是下午返家收行李，卻在上午就在土城一帶的生活用品賣場，先行買好行凶用的廚刀和球棒，預先藏放在車上，研判他早打算若收行李過程不順，將持凶器對妻子不利，若非當時張女即時報警，恐怕凶案將提前發生。
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