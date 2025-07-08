土城2女遭家暴男當街亂刀砍死 檢警相驗恐怖致命傷曝光

新北市土城昨天發生驚悚當街殺人案。46歲謝男因家暴妻子張女被妻子申請保護令趕出門，謝男竟懷恨在心開庭後尾隨妻子與小姨子持刀當街砍殺釀2死。檢警相驗後初步發現張女致命傷是胸口刀傷，小姨子是頸部中刀，確切致死原因仍待解剖釐清。

據了解，46歲的凶嫌謝男與妻子張女是唸書時開始交往，11年前結婚雙方育有2女，婚後謝男住在張女土城娘家。但近10年謝男卻時常無業，生活開銷都是向岳家伸手，行徑如同吃軟飯，也因此與岳父、妻子發生多次衝突。

據透露謝男的岳父張男之前曾要求謝男，若沒有找到工作就要跟女兒離婚，但謝男卻隨便找個工作做沒多久就離職，繼續在岳家吃軟飯。不料今年開始謝男竟對妻子張女家暴，張女5月間報案申請保護令，6月底法院裁准暫時保護令2人因此分居，謝男被趕出張女家南下屏東居住，2名女兒則交由張女照護。

不料謝男疑因不滿探視女兒遭拒竟懷恨在心，5日晚上違反保護令前往張女土城住處搬東西，因摔破存錢筒導致雙方發生口角，張女立即報警，謝男被依違法保護令送辦。昨天上午檢察官複訊後認為情節輕微將謝男飭回，警方也協助張女聲請緊急保護令。

但謝男開完庭後竟開車至張女住處外等待，見張女騎機車載小姨子出現，竟開車衝撞將2女撞倒在地，隨後持刀、棍衝上前砍殺，導致2女當場失去生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。謝男犯案後開車南下逃逸，最後至彰化伸港分駐所投案，由土城警方將他押解回土城分局偵訊。

檢警今天上午在新北市立殯儀館相驗2名死者遺體，死者父母及小姨子丈夫、乾爹乾媽都到場，死者父親下車要走進相驗室時，哭到全身癱軟不斷悲泣：「怎麼這麼殘忍，2個女兒都給我帶走」、「都是爸爸害的」，隨後由犯罪被害人保護協會人員攙扶進入相驗室。

經檢察官法醫相驗後，初步研判張女致命傷為胸口刀傷失血過多致死，小姨子致命傷則為頸部刀傷失血過多致死，但中刀刀數及確切死因仍待解剖釐清。