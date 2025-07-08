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土城家暴男殺妻 衛福部：問題不在保護令而是各環節是否夠敏感

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導

新北46歲謝男昨當街砍死妻子和小姨子，外界質疑保護令實效，暨南大學家暴研究中心主任王珮玲說，保護令對8成以上案件是有嚇阻作用的，會挑戰保護令者通常有其他前科、精神議題或很高的控制行為。

王珮玲說，她的研究團隊曾投入調查，追蹤203名家暴案當事人處境，發現核發保護令後，有19%行為人會再有肢體暴力行為，對8成案件是有嚇阻效果的，希望別因為此事件讓當事人對保護令失去信心，「若不願求助，後果恐怕更慘」。

王珮玲分析，會挑戰保護令者，通常有幾大特性，包含曾有其他前科紀錄，「這類人刑法都不怕了，會怕家暴法嗎？」常見這類對象或有精神、人格議題，較難理性面對問題，再者是這類對象有很高的控制行為，易有脅迫控制、跟蹤等行為。

土城凶殺案死者是今年5月通報遭家暴，家暴史是否僅短短2個月？王珮玲認為，家暴事件通常有一些積累過程，調查發現，被害人平均6.8年才願意出來求助，要出面揭露不容易。

凶嫌謝男臉書有許多全家福合照，王珮玲嘆，臉書等資訊也可能是表象的、虛幻的，家暴案特殊性在於「就是因為關係親密才更危險」。

如何從悲劇中再精進處理環節？王珮玲說，家暴案被告的強制處分結果，或羈押期滿要釋放等，實務上會通知分局家防官、社工等人，機制已經有建立，但是否有落實、有無疏漏，需要再檢視。

衛福部保護司長張秀鴛說，此事件的問題不在保護令，而是各個環節、網絡是否夠敏感，實務上，司法單位對被告的強制處分結果會通知分局家防官、社工等，各環節的訊息會交換、傳達，發生憾事是最不樂見的情況。

張秀鴛說，台灣家暴業務推展27年，經歷過大風大浪，也從每一次事件的疏漏中記取教訓、再學習與精進，一定將當事人安全放在第一位。

謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子，警方昨在現場採證。圖／讀者提供
謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子，警方昨在現場採證。圖／讀者提供
有家暴紀錄的謝姓男子（中）昨當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，犯後逃往彰化投案，昨下午被押回土城警分局偵詢。記者蔣永佑／攝影
有家暴紀錄的謝姓男子（中）昨當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，犯後逃往彰化投案，昨下午被押回土城警分局偵詢。記者蔣永佑／攝影

保護令 家暴 社工

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