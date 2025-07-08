快訊

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

聽新聞
0:00 / 0:00

老天有眼…土城警沿國道下苦功 謝男犯案凶器居然真找到了

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城昨天發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨的凶殺案。謝男犯案後，立刻駕駛自己白色休旅車南下，並在途中將2凶器拋出車窗丟棄。雖然全案各式監視器、行車紀錄器畫面不少，已是鐵證如山，土城警分局仍試圖沿路尋找凶器，結果皇天不負苦心人，真的在國道路肩順利找回，警方所下苦功，連檢方都給予高度肯定。

傳統辦案上，命案凶器仍是警方辦案重要的證物之一，因為上面會有死者血液等直接證據。謝男雖表示，凶器早已在逃亡時順手丟棄，但土城警方不願放棄，先從謝男口述的大略位置縮小範圍，再派出年輕、眼力好的偵查佐，沿著謝男開車上國道三號的路線，一路慢速沿著路肩仔細尋找。

最後，員警果真在南下過三鶯交流道的三峽到大溪路段的路肩旁，發現謝男丟棄的凶刀和球棒，不僅凶刀上全部都是血，連球棒都疑似因為謝男朝妻子頭上猛敲而出現凹痕，看來令人怵目驚心。

據了解，謝男凶刀不偏不倚地，剛好落在國道路肩旁的最外側，在多一分力就會掉進路肩旁的排水溝，若如此警方不可能如此輕易就發現，因此參與的員警也表示，能順利找到真的可說是「老天有眼」。

新北市土城昨天發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨的凶殺案，土城警方分局在國道路肩順利找回2作案凶器。記者蔣永佑／翻攝
新北市土城昨天發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨的凶殺案，土城警方分局在國道路肩順利找回2作案凶器。記者蔣永佑／翻攝
新北市土城昨天發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨的凶殺案，土城警方分局在國道路肩順利找回2作案凶器。記者蔣永佑／翻攝
新北市土城昨天發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨的凶殺案，土城警方分局在國道路肩順利找回2作案凶器。記者蔣永佑／翻攝

國道 土城

延伸閱讀

土城家暴凶殺案 謝嫌殺人罪移送新北檢疑似又裝哭

土城2死今相驗 死者父痛哭：怎麼那麼殘忍 兩個女兒都給我帶走

土城冷血家暴男發文嘆：一個人邊吃邊哭的火鍋走味 眼淚加料愈吃愈鹹

土城家暴男當街砍殺妻子小姨子 檢警今相驗釐清凶殘犯案手法

相關新聞

土城家暴凶殺案 謝嫌殺人罪移送新北檢疑似又裝哭

新北市土城昨發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨凶殺案，由於謝男下午落網被帶回土城警分局後，一度崩潰大...

影／土城2死今相驗 死者父痛哭：怎麼那麼殘忍 兩個女兒都給我帶走

新北市土城區謝男昨天當街殺害妻子張女及小姨子，事後南下逃亡被逮，警訊時辯稱自己有精神疾病，因不滿妻子不讓他看小孩才會痛下...

土城家暴男殺妻 衛福部：問題不在保護令而是各環節是否夠敏感

新北46歲謝男昨當街砍死妻子和小姨子，外界質疑保護令實效，暨南大學家暴研究中心主任王珮玲說，保護令對8成以上案件是有嚇阻...

老天有眼…土城警沿國道下苦功 謝男犯案凶器居然真找到了

新北市土城昨天發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨的凶殺案。謝男犯案後，立刻駕駛自己白色休旅車南下，並...

新竹雙罷告鄭正鈐違反國安、貪汙今至北檢補證據 鄭：極盡抹黑抹紅

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，備受各界矚目，隨選情升溫，政黨對抗越演越烈；「新竹雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振...

土城冷血家暴男發文嘆：一個人邊吃邊哭的火鍋走味 眼淚加料愈吃愈鹹

新北46歲謝姓男子和張姓妻子不睦，疑不滿妻子聲請保護令，昨天到法院開庭後返家找妻子理論遭拒，竟開車尾隨撞倒共騎機車的妻子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。