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老天有眼…土城警沿國道下苦功 謝男犯案凶器居然真找到了
新北市土城昨天發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨的凶殺案。謝男犯案後，立刻駕駛自己白色休旅車南下，並在途中將2凶器拋出車窗丟棄。雖然全案各式監視器、行車紀錄器畫面不少，已是鐵證如山，土城警分局仍試圖沿路尋找凶器，結果皇天不負苦心人，真的在國道路肩順利找回，警方所下苦功，連檢方都給予高度肯定。
傳統辦案上，命案凶器仍是警方辦案重要的證物之一，因為上面會有死者血液等直接證據。謝男雖表示，凶器早已在逃亡時順手丟棄，但土城警方不願放棄，先從謝男口述的大略位置縮小範圍，再派出年輕、眼力好的偵查佐，沿著謝男開車上國道三號的路線，一路慢速沿著路肩仔細尋找。
最後，員警果真在南下過三鶯交流道的三峽到大溪路段的路肩旁，發現謝男丟棄的凶刀和球棒，不僅凶刀上全部都是血，連球棒都疑似因為謝男朝妻子頭上猛敲而出現凹痕，看來令人怵目驚心。
據了解，謝男凶刀不偏不倚地，剛好落在國道路肩旁的最外側，在多一分力就會掉進路肩旁的排水溝，若如此警方不可能如此輕易就發現，因此參與的員警也表示，能順利找到真的可說是「老天有眼」。
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