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新竹雙罷告鄭正鈐違反國安、貪汙今至北檢補證據 鄭：極盡抹黑抹紅

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，備受各界矚目，隨選情升溫，政黨對抗越演越烈；「新竹雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博等人先前告發鄭正鈐涉嫌違反國家安全法、貪汙治罪條例、政治獻金法及刑法公文書不實登載等罪，今再由律師陪同前往北檢捕陳近日所搜集的新事實與證據。對此，鄭正鈐回應，對方極盡抹黑、抹紅、造謠，他會盡最大努與民眾完整溝通。

鄭正鈐說，民進黨立院黨團總召柯建銘陣營發起惡罷，極盡抹黑、抹紅、造謠，這段時間他與陣營已做好足夠準備與市民溝通，對方要如何抹黑、抹紅，現階段只能兵來將擋，水來土淹，無法控制對方的做法，他會盡最大努力與民眾做清楚完整的溝通。

林志潔指出，謝姓民眾今年6月26日在台北市松山區福成里敦化南路一段社區的垃圾場發現大批鄭正鈐2023年競選時的濕紙巾被棄置，謝拾回部分，發現濕紙巾無台灣衛生許可字號，全為簡體字，保存日期到2026年底，製造地為大陸浙江，顯來自大陸且未經台灣品質檢測。

林志潔說，因同一時間，新竹雙罷陣營依揭弊者檢舉，告發鄭正鈐收受大陸物資，疑有中資介選，值此敏感時刻，這些物資遭到棄置，恐為毀證滅跡，故請民眾將拾獲的部分競選物資寄給本人留存，由新竹雙罷陣營繳交予檢方作為證物。

林志潔呼籲，請鄭正鈐拿出購買這一批濕紙巾的單據與申報紀錄，並說明為何會有未經台灣衛生檢驗，直接由大陸輸入的競選小物？

林志潔呼籲，請鄭正鈐拿出購買這一批濕紙巾的單據與申報紀錄，並說明為何會有未經台灣衛生檢驗，直接由大陸輸入的競選小物？圖／林志潔提供
林志潔呼籲，請鄭正鈐拿出購買這一批濕紙巾的單據與申報紀錄，並說明為何會有未經台灣衛生檢驗，直接由大陸輸入的競選小物？圖／林志潔提供

林志潔 鄭正鈐

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