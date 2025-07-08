土城家暴凶殺案 謝嫌殺人罪移送新北檢疑似又裝哭

新北市土城昨發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨凶殺案，由於謝男下午落網被帶回土城警分局後，一度崩潰大哭，使得詢問動作無法進行，事後卻傳出他疑似「有哭沒淚」的假哭，試圖博取同情，稍早他移送檢方複訊時，見到在場媒體再度出現類似乾哭的嗚咽聲。

據了解，謝男昨天下午一被帶回警局，看到在場媒體守候，就情緒極度激動，崩潰大哭，卻被發現只有聲音、沒有眼淚。然而就在警方決定先行決定先整理卷證，停止夜間偵訊，讓他平復心情，今天早上再警詢後，謝男便立刻瞬間安靜下來。

不僅如此，連警方送來的排骨便當和礦泉水，他也一口氣吃完，不久就倒地呼呼大睡，一覺到天亮，讓員警越看越懷疑謝男是刻意假哭，博取媒體同情。