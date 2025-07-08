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土城冷血家暴男發文嘆：一個人邊吃邊哭的火鍋走味 眼淚加料愈吃愈鹹

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導

新北46歲謝姓男子和張姓妻子不睦，疑不滿妻子聲請保護令，昨天到法院開庭後返家找妻子理論遭拒，竟開車尾隨撞倒共騎機車的妻子和小姨子，當街砍殺狠奪2命。鄰居說，謝無業住在女方家，之前看過警方上門處理夫妻糾紛，沒想到竟鬧出人命。

謝男和妻子結婚11年，育有2個女兒，他個人社群上，有不少全家福照片，看得出他平時相當疼愛孩子。謝7月5日曾發文寫到「這是我們一家2大2小平常最愛的火鍋店，如今已經成為歷史，剩一個人邊吃邊哭的火鍋也覺得走味了，眼淚加料，愈吃愈鹹」。

謝另一篇文章則疑似在對妻子家人喊話，寫到「願意陪著小孩開心的人，願意買最好的給孩子的人，如果是壞人的話，那喝了酒就打小孩的媽媽，也許在他們眼裡才是好人」。

被害人家屬昨晚重回土城案發現場招魂，死者住家的轄區里長說，死者父母一下子失去2個女兒內心一定非常痛，之前看過警察登門處理夫妻吵架糾紛，沒想到這回出了人命。

鄰居提到，死者家境小康，父親已經退休，母親之前經營美髮院，也已經退休在幫忙顧孫。

一場悲劇造成家庭破碎，2個年幼孩子頓時沒了媽媽。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，這時候必須多保護孩子的處境，給孩子多些心理支持，必要時可搭配諮商。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

謝7月5日曾發文寫到「這是我們一家2大2小平常最愛的火鍋店，如今已經成為歷史，剩一個人邊吃邊哭的火鍋也覺得走味了，眼淚加料，愈吃愈鹹」。圖／翻攝自謝男臉書
謝7月5日曾發文寫到「這是我們一家2大2小平常最愛的火鍋店，如今已經成為歷史，剩一個人邊吃邊哭的火鍋也覺得走味了，眼淚加料，愈吃愈鹹」。圖／翻攝自謝男臉書
謝男和妻子結婚11年，育有2個女兒，他個人社群上，有不少全家福照片。圖／翻攝自謝男臉書
謝男和妻子結婚11年，育有2個女兒，他個人社群上，有不少全家福照片。圖／翻攝自謝男臉書

妻子 小孩 鄰居

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