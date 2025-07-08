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土城家暴男當街砍殺妻子小姨子 檢警今相驗釐清凶殘犯案手法

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區昨天發生驚悚的當街凶殺案，46歲謝男疑不滿妻子不讓其看小孩，加上妻子申請保護令，竟當街砍殺妻子小姨子致死。謝男犯案後逃逸在彰化伸港落網。檢察官今早將進行相驗，釐清2名死者確切死因。

回顧這起凶殺案，46歲的謝男目前無業，有多次家暴妻子張女的記錄，夫妻感情長期不睦，張女也申請保護令。謝男前天到張女住家搬東西，因摔破存錢筒發生爭執，警方獲報到場將謝男依違反保護令移送。新北檢昨天上午複訊後將謝男飭回。

不料雙方昨天上午開完庭後，謝男竟懷恨在心開車至張女土城住處，見妻子騎機車載小姨子出現，開車將2人撞倒，隨後持預藏主廚刀和鋁製短球棒，先狂刺小姨子後再對妻子揮刀行凶，張女及小姨子當場失去呼吸心跳倒臥血泊，送醫後仍因失血過多不治。

謝男犯案後開車南下逃逸，在高速公路上被國道警方鎖定追捕，謝男自行至彰化伸港分駐所投案，隨後由土城警方將他押解返回土城分局。

檢察官今早在新北市立殯儀館對2名死者進行相驗，死者家屬也將到場，2名死者致命傷為何仍待相驗釐清。

新北市土城區明德路二段，昨天上午發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子的凶殺案。圖／民眾提供
新北市土城區明德路二段，昨天上午發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子的凶殺案。圖／民眾提供
有家暴紀錄的謝姓男子（中）昨當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，犯後逃往彰化投案，昨下午被押回土城警分局偵詢。記者蔣永佑／攝影
有家暴紀錄的謝姓男子（中）昨當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，犯後逃往彰化投案，昨下午被押回土城警分局偵詢。記者蔣永佑／攝影
檢察官及法醫今早將至殯儀館相驗2名死者遺體。記者黃子騰／攝影
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土城 妻子

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