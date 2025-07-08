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土城家暴男當街砍殺妻子小姨子 檢警今相驗釐清凶殘犯案手法
新北市土城區昨天發生驚悚的當街凶殺案，46歲謝男疑不滿妻子不讓其看小孩，加上妻子申請保護令，竟當街砍殺妻子小姨子致死。謝男犯案後逃逸在彰化伸港落網。檢察官今早將進行相驗，釐清2名死者確切死因。
回顧這起凶殺案，46歲的謝男目前無業，有多次家暴妻子張女的記錄，夫妻感情長期不睦，張女也申請保護令。謝男前天到張女住家搬東西，因摔破存錢筒發生爭執，警方獲報到場將謝男依違反保護令移送。新北檢昨天上午複訊後將謝男飭回。
不料雙方昨天上午開完庭後，謝男竟懷恨在心開車至張女土城住處，見妻子騎機車載小姨子出現，開車將2人撞倒，隨後持預藏主廚刀和鋁製短球棒，先狂刺小姨子後再對妻子揮刀行凶，張女及小姨子當場失去呼吸心跳倒臥血泊，送醫後仍因失血過多不治。
謝男犯案後開車南下逃逸，在高速公路上被國道警方鎖定追捕，謝男自行至彰化伸港分駐所投案，隨後由土城警方將他押解返回土城分局。
檢察官今早在新北市立殯儀館對2名死者進行相驗，死者家屬也將到場，2名死者致命傷為何仍待相驗釐清。
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