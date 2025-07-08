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土城家暴男當街砍死妻和小姨子 專家：司法人員對家暴案敏感度仍不足

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導

新北土城昨發生涉家暴案謝男當街手刃妻子和小姨子的駭人命案，專家認為，此案凸顯司法人員對家暴案件敏感度仍有不足，檢察官也是家暴防治網絡一環，家暴案不是0跟1，而是一連串過程，暴力通常不會是單一事件，再爆發或傷及無辜機會很大，保護令也是衍生衝突的一項因子。

上月25日新北地院核發暫時保護令，謝男須搬離住處，3天前他回住處收行李，過程中摔壞家中物品，二人再度爭吵，張女報警，謝被依違反保護令移送，檢察官認為雙方未激烈爭吵，謝沒出現暴力行為，訊後請回。

據悉，謝男與其妻早已分居，但爭吵情況並未因分居有所好轉，仍時常因生活瑣事爭執，比如探視孩子等，5月中雙方爭執報警，新北家防中心接獲通報介入，曾向妻子討論安全風險，包含制定安全計畫，是否需住庇護所等，妻選擇向法院聲請保護令，社會局則由社工討論開庭準備、陪同出庭、目睹兒少關懷等協助。

外界質疑為何有保護令卻保護不了家暴案被害人，反而擴大傷害。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，即便已有保護令狀態，謝男仍在挑戰保護令，要留意家暴行為會愈來愈深化，此案謝男被移送後請回，檢察官沒有進一步強制處分，應該提醒警察要有一些安全監控，或建議被害人暫居他處，各環節若能多些敏感度、提高警覺，也許就能避免憾事。

「不能光仰賴社工訪視！」張淑慧說，家暴案衝突過後，往往正面臨親情與安全的拉扯，務必提高警覺，要多留意脆弱處境孩子及被害人安危，社工不可能那麼了解案家，即便成人保護個案主觀上接受服務意願不夠強烈，也要評估施暴者是否有藥酒癮、暴力型態、孩童的脆弱因子等，暴力通常不會是單一事件，再爆發或傷及無辜機會很大，要防範類似不幸事件，不能光靠社工力量，跨網絡、親友鄰里都有共同責任，檢察官也是家暴防治網絡的一環。

有家暴紀錄的謝姓男子（中）昨當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，犯後逃往彰化投案，昨下午被押回土城警分局偵詢。記者蔣永佑／攝影
有家暴紀錄的謝姓男子（中）昨當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，犯後逃往彰化投案，昨下午被押回土城警分局偵詢。記者蔣永佑／攝影

保護令 家暴 社工

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