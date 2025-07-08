家暴男殺妻和小姨子 專家：觀察這3點遠離危險至關重要

新北市土城區昨發生一名男子持刀砍殺妻子和小姨子的凶殺案。據了解，謝男因前一天涉嫌違反家暴保護令，遭妻報警移送新北地檢署，他交保後離開地檢署回頭找妻理論，一氣之下竟返回座車拿出預藏的刀械、棍棒，當街對妻子和小姨子行凶，造成兩人傷重不治。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，家庭暴力成因非常多，但仍可從下列三點觀察，有助做好預測，適時的避免遭到家暴傷害。

他說，首先，應觀察施暴者是否為家暴慣犯，或只是一時情緒的反應，若是家暴慣犯，應多觀察其暴力方式，如是言語威脅、恫嚇、咒罵或貶低對方的自尊，還是拳打腳踢的肢體暴力，不論是哪一種暴力行為，被害人都不應姑息。

一旦施暴者從言語暴力升級為肢體暴力，李俊宏說，甚至是開始攻擊致命部位，如打頭、掐頸等，更甚之使用兇器等，就必須提高警覺、十分小心，並應報警處理。若施暴者又有傷害、恐嚇，或曾犯下公共危險罪等前科，或是有毒癮、藥癮等問題，更必須更加警戒、堤防。

其次，如果施暴者也遇到刺激的情境，讓其十分生氣，這時也可能做出傷害行為。李俊宏指出，如這起事件，被害人申請了保護令，可能疑似又有親子探視問題，加上被害人妹妹的出現等多重因素，都可能刺激到加害人，而做出不可挽回的憾事。

他表示，第三，若施暴者將自己的妻子、孩子視為私產、所有物時，也須提高警覺，因為，施暴者會認為自己對所有物有支配權，妻子、孩子都必須聽自己的，當妻子、孩子選擇離開，施暴者可能無法接受，做出更為激烈的暴力行為。

雖然，被害人已申請家暴保護令，但保護令只是公權力上對於施暴者的禁止與限制，在執行面上，警察、社工不可能24小時陪伴著被害人。

他說，因此，被家暴者一定要多加注意，外出時最好結伴而行，交通工具上也可以規畫，如可以搭乘公共交通工具，不容易落單，或是自行開車，當遇到危險可以把自己反鎖在車內，報警求援，如果情況許可也應該搬離原本住處，以防施暴者找上門。