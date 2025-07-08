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保護令不是萬能的 巴毛律師：對瘋子真的一點用都沒有

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北市謝姓男子疑不滿妻子聲請保護令，昨天在街頭涉嫌兇殘殺害妻子和小姨子。權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，保護令這種東西不是萬能的，並非申請了就金鐘護體，「保護令這種東西只對還有理智的正常人有用，對瘋子真的一點用都沒有」。

保護令只是一張紙，「叫對方不要靠近你不能騷擾你」。巴毛律師表示，有時候申請保護令，反而會更激怒對方，導致悲劇結果。客戶來諮詢申請保護令，如果她覺得狀況很不妙，「我都會先問客戶說你有地方去嗎？你不會還要跟他住在一起吧？」

巴毛律師表示，違反保護令當然有刑事責任，「但就怕有人殺紅眼，根本不怕」。如果申請保護令的對象有情緒問題，或是嚴重的暴力傾向，「請想辦法遠離他，能用跑的不要用走的，能坐高鐵不要搭客運」。

網友表示，「那是法律，不是法術啊」、「會需要申請保護令的對象，通常都是瘋子了啊」、「真的要學會保護自己，認清事實」、「有人說實話真好」、「我是現役警職，實務上常常被拿來當吵架的籌碼而已，吵完打完申請保護令，繼續住一起，我真的看不懂」、「確實不怕刑法，畢竟就算殺人了，只要流幾滴眼淚就是可教化」、「保護令是防君子，防不了小人的」、「面對瘋子根本沒有完美的保護措施可言」。

巴毛律師表示，保護令只是一張紙，「叫對方不要靠近你不能騷擾你」，並非申請了就金鐘護體。家暴示意圖。圖／AI生成
巴毛律師表示，保護令只是一張紙，「叫對方不要靠近你不能騷擾你」，並非申請了就金鐘護體。家暴示意圖。圖／AI生成

保護令 律師

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