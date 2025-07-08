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專家：有保護令卻未同步啟動防護 家暴防治漏洞
當街手刃妻子和小姨子的謝姓男子，今年五月因言語暴力，妻子報警後聲請保護令，謝三天前仍違反暫時保護令，昨天更在法院開庭後行凶；專家指出，此案凸顯家暴防治制度與保護令執行的多重漏洞。
台師大社工系兼任副教授賴月蜜說，遭到聲請緊急保護令的加害人，在核發初期往往情緒激烈，此時正是最危險高風險期。若僅核發保護令，卻未同步啟動防護措施與相對人的輔導，形同將被害人置於危牆之下。
婦幼官警說，家暴者多衝動易怒，犯案時恐不會想到違反保護令罪刑責，且行為表現可能「大起大落」，檢警未必能第一時間評估屬高風險而聲押，即便羈押只是「治標」，期滿後仍可能對被害人施暴，輔導治療才能「治本」，應思考如何加強辨識風險，提高聲押率，衛生單位也要強化處遇。
據了解，謝男原與妻同住土城娘家，今年五月間謝出現言語暴力，威脅妻子人身安全，張女求助並向法院聲請保護令；雙方之前不曾出現過肢體暴力。
上月廿五日新北地院核發暫時保護令，謝男須搬離住處，三天前他回住處收行李，過程中摔壞家中物品，二人再度爭吵，張女報警，謝被依違反保護令移送，檢察官認為雙方未激烈爭吵，謝沒出現暴力行為，訊後請回。
新北市社會局說，五月接獲通報曾向妻子討論安全風險，包含制定安全計畫，是否需住庇護所等，妻選擇聲請保護令，社會局由社工討論開庭準備、陪同出庭、目睹兒少關懷等協助。
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