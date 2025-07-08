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殺妻邊逃亡還邊發文 自曝被警追

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北市土城區謝姓男子昨涉當街持刀殺害妻子、小姨子，據查謝男因失業已久，夫妻感情長期不睦，謝卻擅用時下年輕人最愛的社交平台Threads到處把妹，還稱「我算溫柔」，與殘忍殺妻犯行相去甚遠。連逃亡時，謝都不斷發臉書透露案情，甚至自曝已被警車追監。

謝男犯案後，原本打算駕車逃回屏東老家，卻沿途連連在個人臉書發文，包括「剛剛都在路上被我殺了；媽祖保佑我們只到今天了」、「醫院剛剛打來通知，說我老婆在路上被殺，請我快去醫院，我說我不會去，因為這是我做的」、「紅斑馬（國道警車）兩台，把我從高速公路趕下來，在跟我要抓我了」。

此外，謝男曾在Threads上頻頻秀出與二個女兒的合照，試圖塑造好爸爸形象，還寫下「只要你們能開心，我願意當你們一輩子的小丑爸比」，私底下卻多次鎖定網路上的正妹留言把妹。

據了解，謝男投案和被押回土城警分局時均供稱，是因認為妻子想藉保護令阻撓他看孩子，才會一時氣憤行凶；不過警方認為謝有家暴紀錄，且曾違反保護令，研判他是因此心生不滿，預謀行凶，在和妻子談判破裂後犯案。

Threads 保護令 土城 家暴 屏東 社交 臉書

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