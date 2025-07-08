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土城家暴男不滿妻聲請保護令 當街砍死妻和小姨子

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

有家暴紀錄的謝姓男子（中）昨當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，犯後逃往彰化投案，昨下午被押回土城警分局偵詢。記者蔣永佑／攝影
有家暴紀錄的謝姓男子（中）昨當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，犯後逃往彰化投案，昨下午被押回土城警分局偵詢。記者蔣永佑／攝影

謝姓男子和張姓妻子不睦，疑不滿妻子聲請保護令，昨天二人到法院開庭後返家找妻子理論遭拒，涉開車尾隨撞倒共騎機車的妻子和小姨子，當街砍殺二人；謝犯後開車逃往彰化投案，二女送醫重傷不治，警方將人押回，依殺人罪嫌偵辦中。

據調查，四十六歲謝男有家暴紀錄，三天前曾因違反暫時保護令被捕，新北地檢署訊後請回；昨天上午雙方就通常保護令再至法院，法官採隔離訊問，事後謝男攜藏刀棍當街行凶，疑似預謀犯案。

警方調查，昨天上午雙方開完庭，謝先開車回土城住處，等四十二歲張女返家欲理論，張女不願糾纏，通知卅三歲妹妹前來陪同離開。上午十一時卅分張女騎機車載妹妹行經明德路二段，被駕車一路尾隨的謝男撞倒，當時天雨兩姊妹穿著雨衣，雙方爆發激烈爭吵，謝男涉返回車上拿出預藏主廚刀和鋁製短球棒，先猛刺小姨子倒地，再走向妻子行凶。

張女一度與謝男激烈拉扯卻無力抵抗，被謝男以棍棒壓制在地持刀猛刺，她雖奮力爬起，但因傷重，走沒幾步就倒在路旁機車停車格。

謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子，警方在現場採證。圖／讀者提供
謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子，警方在現場採證。圖／讀者提供

當時目擊民眾以為車禍糾紛，見謝男持刀行凶趕緊報警；一名貨車司機在謝男殺妻時上前用安全帽推開謝男，謝後退脫掉被妻子扯破的衣服後，開車上國道往南部逃亡。

謝原本打算逃往屏東，但土城警方已通報攔截，國道警方獲報追監，謝自知逃不了，下午一時廿五分許下彰化交流道，向和美警分局伸港分駐所投案。

謝男昨下午被帶回土城警分局時面無表情、不發一語，一進拘留室卻情緒失控、崩潰大哭，激動到無法製作筆錄，警方暫停警詢，今天依殺人罪移送。張女和妹妹送醫後均傷勢嚴重不治，檢方上午相驗確定死因。

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