家暴男請回...竟殺妻、小姨子 婦幼警曝「保護令作用」：未必能嚇阻
新北市謝姓男子涉犯家庭暴力防治法違反保護令罪，經檢方請回，今殺害妻子及小姨子，震驚社會。婦幼安全官警說，家暴者多衝動易怒，保護令未必能嚇阻犯案，應提升高危機個案的聲押率，並強化輔導治療等處遇，才能加強保護被害人。
據指出，警察、社工或醫事人員等受理家暴案，會詢問被害人製作「台灣親密關係暴力危險評估表」（TIPVDA），了解相對人對被害人，有無危險動作傷害或威脅恐嚇、掐脖子或悶臉部等暴力行為、強行帶走或關起來、揚言或威脅要殺掉等，以評估是否為高危機個案。
警方完成後將評估表通報衛福部相關系統，並在移送犯嫌至地檢署時，將評估表附卷供檢方參考，若評估應羈押，會在移送書建請檢方聲押。
官警說，家暴者多衝動易怒，犯案時恐不會想到違反保護令罪刑責，且行為表現可能「大起大落」，檢警未必能在第一時間評估屬高風險而聲押，即便羈押，只是「治標」，期滿後仍可能對被害人施暴，輔導治療才能「治本」，應思考如何加強檢警辨識風險，提高聲押率，衛生單位也要強化處遇。
官警提醒，若發現家庭成員有暴力行為，應儘速報案，由相關單位及時協助，可向社工提出緊急安置需求，避免再受害。
依家暴防治法，被害人或檢警得向法院聲請保護令，法官訊後認為被告犯違反保護令、家庭成員間故意實施家暴行為，嫌疑重大，有事實足認有反覆實行之虞，得羈押；法院核發保護令，可命相對人完成加害人處遇計畫，實施認知教育輔導、親職教育輔導、心理輔導、精神治療、戒癮治療等；違反保護令罪，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。
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