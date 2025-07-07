家暴防治有漏洞？專家曝「土城殺妻案」警訊：保護令引子彈

新北市土城區昨驚傳駭人命案，46歲謝姓男子疑因不滿妻子不讓探視孩子，上午在明德路二段持刀當街砍殺42歲張姓妻子與其妹妹，兩人送醫搶救不治。專家指出，此案突顯家暴防治制度與保護令執行的多重漏洞。

台師大社工系兼任副教授賴月蜜指出，「保護令不能只核發保護令，保護令會引來一顆子彈。」她強調，遭到申請緊急保護令的加害人，在核發初期往往情緒激烈，此時正是最危險的高風險期。若僅核發保護令，卻未同步啟動防護措施與相對人的工作輔導，形同將被害人置於危牆之下。

賴月蜜回憶，十多年前新北市曾有17歲男孩長期目睹父親家暴母親，最終在一次潑汽油縱火事件中為保護母親而遭致80%燒燙傷，最終不治身亡。她呼籲，警方在申請與核發緊急保護令後，應立即啟動社工協助與安全計畫，並通知派出所高度戒備，「不能只是開完庭、寫個文就了事，剛放出來的那段時間，火氣最盛，是最危險的時候。」

她也指出，即使如本案中已核准保護令並強制加害人遷出，若沒有完善的監控與被害人安全方案，仍無法避免悲劇重演。特別是加害人若熟悉受害者日常與居所，更需落實風險評估與庇護處理。制度應當結合相對人心理輔導與被害人危機保護，「讓受害者短時間內有安全退避處，才能真正避免最壞的事發生。」