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當街手刃妻與小姨！土城凶殺夫上網把妹 竟自稱 「我算溫柔」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北土城區今天上午發生謝姓男子涉嫌光天化日當街持刀殺害妻子、小姨子的凶殺案，事後謝男開車逃往中南部，自知難討法網向警方投案，稍早已被帶回土城警分局詢問。據悉謝男夫妻感情長期不睦，卻擅用時下年輕人最愛的社交平台Threads到處把妹，還自稱「我算溫柔」，與殘忍殺妻犯行相去甚遠。

據悉，46歲謝男在Threads上頻頻秀出與2個女兒的合照，試圖塑造好爸爸形象，還寫下「只要你們能開心 我願意當你們一輩子的小丑爸比」，私底下卻多次鎖定網路上的正妹上留言邀約，例如「想認識吃飯泡茶」、「妳好漂亮 有機會吃個飯 約約嗎 我算溫柔 慢慢 享受型的…」。

目前待業的謝男曾有家暴前科，張女事前因其家暴已聲請保護令，謝男為此須搬離土城住處。前天他返回住家拿私人物品，過程中意外摔壞家中物品，夫妻再度爆發爭吵，張女為此報警，於昨天移送新北檢遭飭回。

新北市土城區今天上午發生謝姓男子涉嫌光天化日當街持刀殺害妻子、小姨子的凶殺案，據悉謝男事前在Threads上，到處以好爸爸形象把妹，還自稱「我算溫柔」。記者蔣永佑／攝影
新北市土城區今天上午發生謝姓男子涉嫌光天化日當街持刀殺害妻子、小姨子的凶殺案，據悉謝男事前在Threads上，到處以好爸爸形象把妹，還自稱「我算溫柔」。記者蔣永佑／攝影

Threads 保護令 土城 妻子 家暴 新北 死亡 殺人

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