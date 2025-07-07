當街手刃妻與小姨！土城凶殺夫上網把妹 竟自稱 「我算溫柔」

新北市土城區今天上午發生謝姓男子涉嫌光天化日當街持刀殺害妻子、小姨子的凶殺案，事後謝男開車逃往中南部，自知難討法網向警方投案，稍早已被帶回土城警分局詢問。據悉謝男夫妻感情長期不睦，卻擅用時下年輕人最愛的社交平台Threads到處把妹，還自稱「我算溫柔」，與殘忍殺妻犯行相去甚遠。

據悉，46歲謝男在Threads上頻頻秀出與2個女兒的合照，試圖塑造好爸爸形象，還寫下「只要你們能開心 我願意當你們一輩子的小丑爸比」，私底下卻多次鎖定網路上的正妹上留言邀約，例如「想認識吃飯泡茶」、「妳好漂亮 有機會吃個飯 約約嗎 我算溫柔 慢慢 享受型的…」。