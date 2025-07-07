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土城凶殺案兇嫌現身！殺妻被帶回警分局 一路面無表情、不發一語

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北土城區明德路，今天上午發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子、小姨子的凶殺案。謝男事發後開車逃往中南部，途中自知難討法網，主動向彰化警方投案，稍早他已被押解回土城警分局進行詢問，面無表情、不發一語，之後將依涉犯殺人罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，46歲謝男目前待業、曾有家暴前科，張女因夫家暴已聲請保護令，謝男為此須搬離土城住處，前天他返回住家拿私人物品，過程中意外摔壞家中物品，夫妻再度爆發爭吵，張女為此報警，於昨天移送新北檢遭飭回。

目擊民眾透露，案發前謝男開車追逐騎機車的死者姊妹，衝撞2女機車後，在路旁持續不斷爭吵，最後謝男返回車上，拿出長約30公分和40公分的棍棒，先殺害張姓妹妹，再走到馬路上，手持棍棒壓制張姓妻子，再持刀猛戳妻子致重傷，2女最後雙雙送醫不治。

涉嫌當街持刀殺害張姓妻子和小姨子的謝男，稍早被押解回土城警分局進行詢問，面無表情、不發一語。記者蔣永佑／攝影
涉嫌當街持刀殺害張姓妻子和小姨子的謝男，稍早被押解回土城警分局進行詢問，面無表情、不發一語。記者蔣永佑／攝影

保護令 土城 妻子 新北 死亡 殺人

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