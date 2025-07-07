土城凶殺案 嫌違反保護令狂發限動接醫院通知 竟冷血回：我做的

新北市土城區明德路二段，今天上午發生謝姓男子光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。據了解，謝男昨晚涉嫌違反家暴保護令，遭張姓妻子報警移送新北地檢署，他交保後離開地檢署回頭找張女理論，一氣之下竟返回座車拿出預藏的刀械、棍棒當街對妻和小姨子行凶。

路人將重傷姊妹兩人送醫宣告不治，男子行凶後一路向南逃亡，最終在彰化伸港分駐所投案。在逃亡期間，謝男多次於臉書發布限動，稱自己有接到醫院通知老婆命危的電話，但他冷回：「我不會去，因為是我做的」。

據悉，46歲謝男目前待業、曾有家暴前科，張女事前因其家暴，已聲請保護令，謝男為此須搬離土城住處，昨晚返回住家拿取私人物品，過程中意外摔壞家中物品，夫妻再度爆發爭吵，張女為此報警，依涉嫌違反保護令移送新北檢被飭回。

目擊民眾透露，案發前謝男疑似開車追逐騎機車的死者姊妹，將2女堵下後，在路旁持續不斷爭吵，最後謝男返回車上，拿出長約30公分和40公分的棍棒，先殺害張妹，再走到馬路上，一手持棍棒壓制張女，一手持刀往張女身上猛戳，導致2女最後送醫不治。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線