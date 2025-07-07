土城凶殺案 凶嫌殺妻與小姨子竟po文喊話「你老婆被我殺了」

土城今天早上發生凶殺命案，疑有多家暴紀錄的謝姓男子今天早上又和妻子吵架與施暴，妻報警並通妹妹來載她離家，他不滿妻，開車尾隨撞倒騎車的兩人，並拿出刀具與棍棒砍殺妻與小姨子兩人送醫不治，凶嫌剛在彰化伸港投案。

據悉，謝姓男子長期家暴，妻子申請保護令，他昨天違反禁令回住處再次對妻施暴，妻子報警後，警察到場將他移送新北地檢署無保請回，未料他心生不滿大起殺機，尾隨妻子與小姨子機車，狠撞兩人後，自轎車拿出刀具與棍棒，上午在馬路上活活捅死妻與小姨子。