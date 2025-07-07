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土城凶殺案 凶嫌殺妻與小姨子竟po文喊話「你老婆被我殺了」

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

土城今天早上發生凶殺命案，疑有多家暴紀錄的謝姓男子今天早上又和妻子吵架與施暴，妻報警並通妹妹來載她離家，他不滿妻，開車尾隨撞倒騎車的兩人，並拿出刀具與棍棒砍殺妻與小姨子兩人送醫不治，凶嫌剛在彰化伸港投案。

據悉，謝姓男子長期家暴，妻子申請保護令，他昨天違反禁令回住處再次對妻施暴，妻子報警後，警察到場將他移送新北地檢署無保請回，未料他心生不滿大起殺機，尾隨妻子與小姨子機車，狠撞兩人後，自轎車拿出刀具與棍棒，上午在馬路上活活捅死妻與小姨子。

謝男臉書被肉搜，謝男毫無悔意，更是在臉書po文放話：「媽祖只保佑妳們到今天」、「我好心通知xx（小姨子）老公：你老婆被我殺了」。

新北市土城區明德路二段，稍早發生一起男子疑似因感情因素，當街光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。圖／民眾提供
新北市土城區明德路二段，稍早發生一起男子疑似因感情因素，當街光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。圖／民眾提供
新北市土城區明德路二段，稍早發生一起男子疑似因夫妻吵架，竟光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。圖／民眾提供
新北市土城區明德路二段，稍早發生一起男子疑似因夫妻吵架，竟光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。圖／民眾提供

命案 土城 妻子 家暴 殺人

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