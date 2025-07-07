土城凶殺案凶嫌謝姓男子彰化落網 妻與小姨子宣告不治

新北市土城區明德路二段，稍早發生一起謝姓男子疑似因夫妻吵架，竟光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。據了解，謝男已在下午1點25分，於彰化伸港落網，稍晚警方將帶回土城警分局偵訊，但2女稍早已不幸宣告不治。

據了解，現場目擊民眾透露，全案疑似為年輕夫妻吵架，妻子想要走人，聯絡自己妹妹騎機車來載，結果姊夫氣不過，開車撞倒機車上的姊妹倆，在從轎車上持刀連續刺殺姊妹多刀。