土城凶殺案！疑夫妻吵架 妻想走人妹騎車來載、姊夫憤怒行凶

新北市土城區明德路二段，稍早發生一起男子疑似因夫妻吵架，竟光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。據了解，現場目擊民眾透露，全案疑似為年輕夫妻吵架，妻子想要走人，聯絡自己妹妹騎機車來載，結果姊夫氣不過，開車撞倒機車上的姊妹倆，在從轎車上持刀連續刺殺姊妹多刀。

案發後，涉嫌行凶男子開著同一台白色轎車，逃往中南部藏匿，警方現已循線全力追捕當中。今天上午11時許，土城警分局接獲報案，疑似有名男子當街持刀砍殺另輛機車上的2名女子。由於當時下雨，機車騎士身著雨衣，目擊民眾第一時間還誤以為僅是車禍擦撞，後來見2名傷者遲遲倒地不起，才發現事態嚴重。