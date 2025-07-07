快訊

南鯤鯓代天府43年檜木牌樓遭吹倒「躺平」 廟方不捨心疼曝未來規劃

德州慘烈洪災！已至少78死，洪水警報沒有用？

已脫離暴風圈！丹娜絲對台灣北部海面仍有影響 氣象署估下午5點半解除海警

聽新聞
0:00 / 0:00

土城凶殺案！疑夫妻吵架 妻想走人妹騎車來載、姊夫憤怒行凶

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區明德路二段，稍早發生一起男子疑似因夫妻吵架，竟光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。據了解，現場目擊民眾透露，全案疑似為年輕夫妻吵架，妻子想要走人，聯絡自己妹妹騎機車來載，結果姊夫氣不過，開車撞倒機車上的姊妹倆，在從轎車上持刀連續刺殺姊妹多刀。

案發後，涉嫌行凶男子開著同一台白色轎車，逃往中南部藏匿，警方現已循線全力追捕當中。今天上午11時許，土城警分局接獲報案，疑似有名男子當街持刀砍殺另輛機車上的2名女子。由於當時下雨，機車騎士身著雨衣，目擊民眾第一時間還誤以為僅是車禍擦撞，後來見2名傷者遲遲倒地不起，才發現事態嚴重。

警消獲報到場，發現男子涉嫌行凶的對象，竟是自己的妻子和小姨子，除將傷勢嚴重的2女分送亞東醫院及土城長庚醫院急救外，並全力追捕在逃凶嫌。

新北市土城區明德路二段，稍早發生一起男子疑似因夫妻吵架，竟光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。圖／民眾提供
新北市土城區明德路二段，稍早發生一起男子疑似因夫妻吵架，竟光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。圖／民眾提供

土城 妻子 殺人 長庚

延伸閱讀

土城凶殺案！男子上午當街砍殺妻、小姨子逃逸 2人無生命跡象

車流回堵！國3土城北上路段貨車翻覆 7旬翁受困駕駛座無生命跡象

三度當街強吻身心障礙女 土城男猥褻遭訴

林口黑貓宅急便命案 行凶女司機遭檢聲押禁見

相關新聞

精神錯亂？土城兇嫌殺妻遭押「面無表情」 進警局竟失控崩潰大哭

新北市土城區明德路，今天上午發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子、小姨子的凶殺案。謝男事發後開車逃往中南部，途中自知難討...

土城凶殺案兇嫌現身！殺妻被帶回警分局 一路面無表情、不發一語

新北市土城區明德路，今天上午發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子、小姨子的凶殺案。謝男事發後開車逃往中南部，途中自知難討...

土城凶殺案 嫌違反保護令狂發限動接醫院通知 竟冷血回：我做的

新北市土城區明德路二段，今天上午發生謝姓男子光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。據了解，謝男昨晚涉嫌違反家暴保護...

土城凶殺案 凶嫌殺妻與小姨子竟po文喊話「你老婆被我殺了」

土城今天早上發生凶殺命案，疑有多家暴紀錄的謝姓男子今天早上又和妻子吵架與施暴，妻報警並通妹妹來載她離家，他不滿妻，開車尾...

土城凶殺案 嫌殺死妻與小姨子在伸港投案…稱：妻不讓他看小孩

新北市土城區明德路二段，稍早發生一起謝姓男子疑似因夫妻吵架，光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案；謝男已在下午1點25分，於彰化伸港分駐所落網，彰化和美警分局指出，嫌犯走國道三號一路南下，因已遭國道警方鎖定、一路跟隨，謝男最後從和美交流道下平面道路，就近到伸港分駐所投案。

土城凶殺案凶嫌謝姓男子彰化落網 妻與小姨子宣告不治

新北市土城區明德路二段，稍早發生一起謝姓男子疑似因夫妻吵架，竟光天化日持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。據了解，謝男已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。