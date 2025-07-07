持鎚毆死同事殺人罪判無期徒刑 台鐵技工遭免職

台鐵林姓技工與洪姓同事起糾紛，認定汽機車、內務櫃是遭洪破壞，涉憤而持鐵鎚攻擊洪致死。橋頭地方法院國民法官法庭今年五月依殺人罪判林無期徒刑，褫奪公權終身；公務員懲戒部分，懲戒法院判林免職。

林男是台鐵局高雄機務段技術助理，洪男則是同單位業務助理，二人因細故起糾紛，林又認定汽機車、內務櫃等物遭洪破壞，二○二三年六月一日上午十時許持預藏的鐵鎚，攻擊在值班室內的洪男，涉持續以鐵鎚敲擊洪頭、胸、腳等部位，致洪受十五處鈍力傷，造成全身多處骨折、腦出血、氣胸等傷勢，當場死亡。

法院審理時認為，林患有妄想症，住處警衛也證稱林平時懷疑鄰居是「地下皇帝黨成員」有心加害自己，案發時甚至認定洪男也是惡意組織成員，已著手破壞林的個人物品；但綜合林男犯後試圖滅證逃跑及相關醫療鑑定結果，林做案時並未因精神障礙而有行為辨識能力降低情況，今年五月審結，依殺人罪判林無期徒刑，褫奪公權終身。

交通部認定林未循正當途徑處理與同事衝突，反以致命攻擊行為奪命，嚴重損害政府信譽，除停職送辦，也將林移送懲戒調查；懲戒法院認定，林是公營事業人員，為公務員服務法適用對象，涉殺人罪坦承不諱，已遭判刑，犯罪事實明確，其所為嚴重損害公務員名譽及政府信譽，審結判林免職。