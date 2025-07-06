新北男深夜站街頭全身顫抖 疑吸到太嗨竟強搶煙彈衝撞警員

新北市23歲唐男日前晚間在汐止區中正路旁吸食毒品全身不斷顫抖，警員到場發現唐男身旁有煙彈欲檢驗時，唐男疑心虛突衝撞警員並試圖搶奪煙彈，導致警員手部擦挫傷及拉傷，當場被警方壓制逮捕，詢後依毒品、妨害公務及傷害等罪嫌移送法辦。

據了解，汐止警方上月（6月）28日晚間8時許接獲民眾檢舉，表示中正路上有人形跡可疑疑似吸毒。汐止派出所警員到場後發現唐男推倒身旁機車，全身不明原因顫抖、眼神渙散。警員上前關心時唐男不斷表示頭暈不舒服，但不願就醫且藉故起身欲離去。

此時警員注意到唐男口袋掉出1顆電子煙彈，唐男面對警員詢問顧左右而言他，還數次出手想拿回煙彈。當警員準備檢驗煙彈是否含有毒品成分時，唐男眼見事跡敗露突衝撞警員欲搶奪電子煙彈，造成警員手部擦挫傷及拉傷，隨即遭警方壓制上銬逮捕。警方經檢驗發現煙彈含依託咪酯，詢後依毒品、妨害公務及傷害等罪嫌移送法辦。