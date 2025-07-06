颱風來襲他凌晨走馬路 看到警車快步闖紅燈離去讓警起疑

35歲陳姓男子今天凌晨吸毒後，2時許走在台南市北區公園路、北安路口，當時警方巡邏車正在颱風夜巡邏，街上仍有零星車輛；陳看到警車，卻神情緊張，快步闖紅燈穿越馬路離去，讓員警起了疑心，追上攔查，當場在他身上起出多包毒品，依法送辦。

丹娜絲颱風來襲，台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修與開元派出所警員鄒智昀今天凌晨2時許，颱風夜開警車在轄區巡邏時，眼見陳姓男子獨自在街道上行走，疑似看到警車，舉止異常，竟不顧左右仍有車輛綠燈通行，小跑步闖紅燈徒步穿越馬路離開。

警方追上將陳攔下，經陳同意，對其隨身物品進行檢查，在背包內看到數個夾鏈袋，裡面裝有第二級毒品安非他命；隊長蘇敬修告知陳的權利並依法逮捕，附帶搜索，查獲背包內的安非他命、哈密瓜錠（MDMA）1包（共2顆）、液態搖頭丸（俗稱神仙水）2罐、電子磅秤1台等。

經初步檢驗，第二級毒品安非他命共7包（總重20餘克）、液態搖頭丸2罐（總重150餘克）及哈密瓜錠2顆；陳經驗尿後，也呈現吸食毒品陽性反應，警方再對他依道交條例舉發未依號誌指示穿越人行道，警詢後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

分局長洪宏榮表示，分局將持續深入追查毒品來源，向上溯源，嚴防毒品流入社會；另外暑假期間「青春專案」是重點工作，分局也將加強查緝，保護青少年不要被犯罪組織利用，加入擔任詐騙車手、販毒，或從事色情侍應等不法行為，斬斷犯罪集團對青少年的操控。