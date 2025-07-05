陸海警船闖東沙限制水域遭驅 一月迄今計8船18航次侵擾東沙限制水域

海巡署今天指出，7月2日6時10分偵獲中國海警船「3302」，在東沙島西北方26浬航入限制水域，海巡署立即調派東沙任務艦「雲林艦」全程併航監控，廣播驅離，7月3日凌晨1時許將「3302」海警船驅離至東沙島東方34.5浬，持續航離我方限制水域。

海巡署指出，東沙環礁國家公園為我國第一座以保育海洋環境為核心設立的海洋國家公園，但中國海警船自今年1月起迄今，計有8船18航次進入我東沙限制水域繞航侵擾，並以關閉自動識別系統（AIS）的「暗船」模式隱匿航跡，企圖干擾我方執法，消耗海巡查緝中國漁船非法越界捕撈、維護環礁生態及執行人道救援等能量。

海巡署表示，自今年1至6月，已在東沙海域驅離中國越界漁船37船、136艘次，並扣留小舟8艘。

海巡署說，5月1日起為中國伏季休漁期間，中國漁船仍持續出海作業，顯示中方海洋管理失靈，呼籲中方約束漁船，切勿至東沙海域盜採，破壞海洋生態，悖離海洋保育的普世價值。