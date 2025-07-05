快訊

不斷更新／輕颱丹娜絲進逼！高雄預計20:00宣布 全台6日颱風假資訊一覽

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

陸海警船闖東沙限制水域遭驅 一月迄今計8船18航次侵擾東沙限制水域

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

海巡署今天指出，7月2日6時10分偵獲中國海警船「3302」，在東沙島西北方26浬航入限制水域，海巡署立即調派東沙任務艦「雲林艦」全程併航監控，廣播驅離，7月3日凌晨1時許將「3302」海警船驅離至東沙島東方34.5浬，持續航離我方限制水域。

海巡署指出，東沙環礁國家公園為我國第一座以保育海洋環境為核心設立的海洋國家公園，但中國海警船自今年1月起迄今，計有8船18航次進入我東沙限制水域繞航侵擾，並以關閉自動識別系統（AIS）的「暗船」模式隱匿航跡，企圖干擾我方執法，消耗海巡查緝中國漁船非法越界捕撈、維護環礁生態及執行人道救援等能量。

海巡署表示，自今年1至6月，已在東沙海域驅離中國越界漁船37船、136艘次，並扣留小舟8艘。

海巡署說，5月1日起為中國伏季休漁期間，中國漁船仍持續出海作業，顯示中方海洋管理失靈，呼籲中方約束漁船，切勿至東沙海域盜採，破壞海洋生態，悖離海洋保育的普世價值。

海巡署強調，會持續調派大型艦船駐守東沙海域，結合東沙分隊多功能艇，全天候守護東沙海域，嚴密監控中國船舶動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。

中國海警船「3302」在東沙島西北方26浬航入限制水域，海巡署東沙任務艦「雲林艦」全程併航監控，廣播驅離。記者廖炳棋／翻攝
中國海警船「3302」在東沙島西北方26浬航入限制水域，海巡署東沙任務艦「雲林艦」全程併航監控，廣播驅離。記者廖炳棋／翻攝
中國海警船「3302」在東沙島西北方26浬航入限制水域，海巡署東沙任務艦「雲林艦」全程併航監控，廣播驅離。記者廖炳棋／翻攝
中國海警船「3302」在東沙島西北方26浬航入限制水域，海巡署東沙任務艦「雲林艦」全程併航監控，廣播驅離。記者廖炳棋／翻攝

中國海警船 東沙島 海巡署 驅離

延伸閱讀

輕颱來襲海巡署加強岸際巡查 民眾闖海邊警戒區將罰5至25萬元罰鍰

美國家公園對外國客漲價 川普簽行政令貫徹「美國優先」

貫徹美國優先 川普下令國家公園對外國觀光客漲價

國際海員節 海巡署推我的安心船影片響應反騷擾

相關新聞

陸海警船闖東沙限制水域遭驅 一月迄今計8船18航次侵擾東沙限制水域

海巡署今天指出，7月2日6時10分偵獲中國海警船「3302」，在東沙島西北方26浬航入限制水域，海巡署立即調派東沙任務艦...

影／台中驚傳搶案…他扯金鍊拔腿跑 熱血保全飛撲幫抓賊

金價飆漲，國內除屢見黃金投資詐騙，就連身上金飾也成為搶匪目標，台中許姓男子昨晚6點多行經中區東協光場鎖定1名印尼籍女子脖...

影／自製爆裂物炸毀組長愛車畫面曝 新竹2司機遭重判16年

新竹縣某公司陳姓、戴姓司機因工作上與鍾姓組長發生摩擦，竟製造爆裂物放在鍾男車上引爆，將鍾男轎車炸成多處板金凹陷，引爆的畫...

嘉縣男赴鴿寮談判卻殺人 法院判刑14年

嘉義縣王男與前女友黃女有感情糾紛，陳男等人為黃女出氣在網路和王男互嗆，雙方相約於水上鄉一處鴿寮談判，王男涉嫌以利刃刺向陳...

民眾急報警！北市男「持槍還拉滑套」闖大樓 霹靂小組攻堅發現虛驚一場

台北市中山區今天中午有民眾報警，一名男子手持槍枝走入大樓，警方深怕黑幫火併或尋仇，立刻拉封鎖線，並調來優勢警力逾20名清...

緝毒網擴大 金門聯手中央檢警單位全面布防港口

為強化邊境毒品防制能量，提升區域聯防緝毒效能，台灣高等檢察署與金門縣政府昨日在金門料羅港共同召開「邊境緝毒策進作為」會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。