快訊

丹娜絲颱風逼近！今5航線、19航次停航 下午4時增開1班澎湖到高雄

畫「命債命還」圖遭押！黃國昌：綠支持者設我靈堂 北檢在睡？

世界末日也要買！民眾睡一排搶「I'm donut？」甜甜圈 門口變野營場

影／台中驚傳搶案…他扯金鍊拔腿跑 熱血保全飛撲幫抓賊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

金價飆漲，國內除屢見黃金投資詐騙，就連身上金飾也成為搶匪目標，台中許姓男子昨晚6點多行經中區東協光場鎖定1名印尼籍女子脖子上的金項鍊，當眾扯下轉身狂奔，所幸附近紹姓保全聽到呼救衝上前抓賊，成功制伏許男並交由警方依搶奪罪嫌移送偵辦。

台中第一分局指出，4日晚上6點多獲報，印尼籍女子在東協廣場遭搶金項鍊，許姓男子（41歲）在為尾隨趁其不注意，一把扯下金項鍊後轉身拔腿狂奔。

當時視東協廣場邵姓保全聽到女子呼救，也衝上前追趕搶匪，一路跑到成功路90巷前成功壓制許男，並交由到場警方火接手。

女子表示，她的金項鍊價值約1萬2000多元，當時毫無防備下遭搶，至今餘悸猶存；許男到案則向警方說，傍晚在東協廣場閒晃，臨時起意才決定行搶。

警方詢問後已依搶奪罪嫌，將許男移送台中地檢署偵辦。

台中東協廣場昨傍晚發生搶案，許姓男子扯掉女移工金項鍊，遭附近保全追趕飛撲壓制在地。記者曾健祐／翻攝
台中東協廣場昨傍晚發生搶案，許姓男子扯掉女移工金項鍊，遭附近保全追趕飛撲壓制在地。記者曾健祐／翻攝
台中東協廣場昨傍晚發生搶案，許姓男子扯掉女移工金項鍊，遭附近保全追趕飛撲壓制在地。記者曾健祐／翻攝
台中東協廣場昨傍晚發生搶案，許姓男子扯掉女移工金項鍊，遭附近保全追趕飛撲壓制在地。記者曾健祐／翻攝

保全 成功 東協 黃金

延伸閱讀

影／基隆搶奪慣犯不信邪 老愛到新莊搶金項鍊逃不過半天

高雄男漢神巨蛋偷拍裙底！美食街狂奔遭擊落 警活逮大喊「對不起」

台中無業男光天化日銀行外搶5萬！ 就逮花到剩1600元

2監委被爆濫用公務車卻賊喊抓賊 林沛祥：最應該被彈劾

相關新聞

影／台中驚傳搶案…他扯金鍊拔腿跑 熱血保全飛撲幫抓賊

金價飆漲，國內除屢見黃金投資詐騙，就連身上金飾也成為搶匪目標，台中許姓男子昨晚6點多行經中區東協光場鎖定1名印尼籍女子脖...

影／自製爆裂物炸毀組長愛車畫面曝 新竹2司機遭重判16年

新竹縣某公司陳姓、戴姓司機因工作上與鍾姓組長發生摩擦，竟製造爆裂物放在鍾男車上引爆，將鍾男轎車炸成多處板金凹陷，引爆的畫...

嘉縣男赴鴿寮談判卻殺人 法院判刑14年

嘉義縣王男與前女友黃女有感情糾紛，陳男等人為黃女出氣在網路和王男互嗆，雙方相約於水上鄉一處鴿寮談判，王男涉嫌以利刃刺向陳...

民眾急報警！北市男「持槍還拉滑套」闖大樓 霹靂小組攻堅發現虛驚一場

台北市中山區今天中午有民眾報警，一名男子手持槍枝走入大樓，警方深怕黑幫火併或尋仇，立刻拉封鎖線，並調來優勢警力逾20名清...

緝毒網擴大 金門聯手中央檢警單位全面布防港口

為強化邊境毒品防制能量，提升區域聯防緝毒效能，台灣高等檢察署與金門縣政府昨日在金門料羅港共同召開「邊境緝毒策進作為」會議...

建案掏空！高雄大同醫院外現天坑致跳電 市府勒令停工

高雄市大同醫院旁靠人行道處，今天上午地面塌陷，出現深約2.5公尺坑洞，市府工務局查證，疑是旁邊建築工地連續壁掏空醫院基地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。