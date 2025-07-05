影／台中驚傳搶案…他扯金鍊拔腿跑 熱血保全飛撲幫抓賊

金價飆漲，國內除屢見黃金投資詐騙，就連身上金飾也成為搶匪目標，台中許姓男子昨晚6點多行經中區東協光場鎖定1名印尼籍女子脖子上的金項鍊，當眾扯下轉身狂奔，所幸附近紹姓保全聽到呼救衝上前抓賊，成功制伏許男並交由警方依搶奪罪嫌移送偵辦。

台中第一分局指出，4日晚上6點多獲報，印尼籍女子在東協廣場遭搶金項鍊，許姓男子（41歲）在為尾隨趁其不注意，一把扯下金項鍊後轉身拔腿狂奔。

當時視東協廣場邵姓保全聽到女子呼救，也衝上前追趕搶匪，一路跑到成功路90巷前成功壓制許男，並交由到場警方火接手。

女子表示，她的金項鍊價值約1萬2000多元，當時毫無防備下遭搶，至今餘悸猶存；許男到案則向警方說，傍晚在東協廣場閒晃，臨時起意才決定行搶。