快訊

貧窮夫妻狠下毒手？桌留詭異千元鈔求救 2006年震驚社會「花蓮五子命案」

獨／蕭淑慎揭8年不離婚真相！ 婚前億元身家沒梁軒安的份

高雄翁海中慘遭野狗群攻咬死 子悲憤曝親見「愛狗人士整車載來放生 」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中豐原祖孫命案兒、媳現身 孫子靈位前放牛奶惹鼻酸

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中豐原74歲白姓大學退休講師昨墜樓身亡，他照顧的11個月大孫子溺斃家中塑膠盆內，檢方今天赴殯儀館相驗釐清死因。白家孫子靈位前擺放一瓶生前最愛喝的牛奶，惹人鼻酸；白家兒子因生病，今年5月將男嬰交給白翁照顧，如今頓失二名至親，帶妻子現身，他獨自一人在角落，眼神黯淡相當悲傷。

據調查，白翁為國立大學退休講師，40多歲兒子因身體因素，回家與父母同住，5月將孫子交給白翁照顧，媳婦則住在娘家。

昨天上午9時47分許，白翁從住處大樓墜落，警方獲報，白翁已身亡，白妻與員警在住處發現孫子溺斃浴室塑膠盆內，並留有白翁寫給她的字條，稱先帶走孫子，「以死謝罪」。白妻表示，丈夫曾說同時照顧兒子與孫子太累，一周前叫兒子回自己家，他則繼續照顧孫子，不知丈夫為何尋短。

白家祖孫遺體均安置於崇德殯儀館，今天上午，白妻、兒子、媳婦與其他親友都抵達布置靈位，除了有便當祭拜外，孫子靈位前擺放一瓶生前最愛喝的牛奶，家屬們以淚洗面，氣氛哀戚。

台中地檢署檢察官吳婉萍今天下午赴崇德殯儀館，會同法醫相驗豐原爺孫遺體，滿頭白髮的白妻見完丈夫最後一面後，嚎啕大哭，哭到全身無力，難以接受，需旁人攙扶，親友也頻頻拭淚，場面哀淒。翁的媳婦確認孫子身分，一臉悲淒。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中豐原白姓大學退休講師與孫子命案，白妻（左二）今悲見丈夫最後一面。記者趙容萱／攝影
台中豐原白姓大學退休講師與孫子命案，白妻（左二）今悲見丈夫最後一面。記者趙容萱／攝影
台中豐原白姓大學退休講師與孫子命案，孫子靈位（右）前擺放一瓶生前最愛喝的牛奶，惹人鼻酸。記者趙容萱／攝影
台中豐原白姓大學退休講師與孫子命案，孫子靈位（右）前擺放一瓶生前最愛喝的牛奶，惹人鼻酸。記者趙容萱／攝影

命案 殯儀館 豐原

延伸閱讀

豐原五口命案關鍵人已到案偵訊 警方不否認是張姓美容師

台中豐原祖孫2死命案 檢察官指示男嬰需解剖釐清死因

台中豐原祖孫命案今相驗 白髮嬤悲赴殯儀館見夫最後一面

豐原五口命案美容院遭波及 房東聲明「租約僅半年」：與美容師無往來

相關新聞

民眾急報警！北市男「持槍還拉滑套」闖大樓 霹靂小組攻堅發現虛驚一場

台北市中山區今天中午有民眾報警，一名男子手持槍枝走入大樓，警方深怕黑幫火併或尋仇，立刻拉封鎖線，並調來優勢警力逾20名清...

台中豐原祖孫命案兒、媳現身 孫子靈位前放牛奶惹鼻酸

台中豐原74歲白姓大學退休講師昨墜樓身亡，他照顧的11個月大孫子溺斃家中塑膠盆內，檢方今天赴殯儀館相驗釐清死因。白家孫子...

台中豐原祖孫2死命案 檢察官指示男嬰需解剖釐清死因

台中市豐原區昨發生爺孫命案，74歲白姓老翁自住處墜樓身亡，其照顧的11個月大孫子也陳屍浴室塑膠水盆，檢方不排除白溺死男嬰...

台中豐原祖孫命案今相驗 白髮嬤悲赴殯儀館見夫最後一面

台中豐原74歲白姓大學退休講師昨墜樓身亡，他照顧的11個月大孫子溺斃家中塑膠盆內，警方研判白某疑溺死孫子後尋短，檢方今天...

緝毒網擴大 金門聯手中央檢警單位全面布防港口

為強化邊境毒品防制能量，提升區域聯防緝毒效能，台灣高等檢察署與金門縣政府昨日在金門料羅港共同召開「邊境緝毒策進作為」會議...

建案掏空！高雄大同醫院外現天坑致跳電 市府勒令停工

高雄市大同醫院旁靠人行道處，今天上午地面塌陷，出現深約2.5公尺坑洞，市府工務局查證，疑是旁邊建築工地連續壁掏空醫院基地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。