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嘉縣男赴鴿寮談判卻殺人 法院判刑14年
嘉義縣王男與前女友黃女有感情糾紛，陳男等人為黃女出氣在網路和王男互嗆，雙方相約於水上鄉一處鴿寮談判，王男涉嫌以利刃刺向陳男，陳男送醫不治。案依國民法官法審理，今地院判決王男犯殺人罪，處有期徒刑14年。可上訴。
去年11月11日晚上9時許，27歲黃女向友人33歲陳男、李男陳述與34歲王男交往問題，陳、李2人在網路上替黃女出氣，王男認為受屈辱隔天凌晨2點多雙方相約於鴿寮談判，王男帶著2車共7人到場，黃女與黃父、陳男等5人在場，王男與陳男發生口角，在雙方勸阻下原以為糾紛已結束，不料王男突然涉嫌拿出刀具刺向陳男，王男等7人駕車離去，陳男送醫不治。
警方據報將王男帶回偵辦，檢方複訊後聲請羈押獲准，並依殺人罪嫌提起公訴。
國民法官法庭審酌，王男持用利刃刺穿被害人心臟，事後沒有施以救護，旋即逃離現場，任由被害人死亡，綜合其下手之部位、用力程度、傷勢狀況，有殺人的直接故意。依犯殺人罪判處有期徒刑14年。
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