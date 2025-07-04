民眾急報警！北市男「持槍還拉滑套」闖大樓 霹靂小組攻堅發現虛驚一場

台北市中山區今天中午有民眾報警，一名男子手持槍枝走入大樓，警方深怕黑幫火併或尋仇，立刻拉封鎖線，並調來優勢警力逾20名清查，警方十分緊張對方火力，霹靂小組確認他窩藏二樓抓準時機攻堅逮人，一看大驚，原來是瓦斯BB槍虛驚一場，不過清查身分發現他是毒品通緝犯，警詢後依恐嚇公眾罪移送法辦。通緝部分解送歸案。

中山警方今天中午11點多獲報，林姓男子（42歲）持槍走入長春路346號一棟廢墟大樓，由於報案人信誓旦旦稱「有聽到拉滑套的聲音」，員警不敢大意立刻派員到場。

警方深怕大樓裡是幫派火併或相約尋仇，甚至是毒品交易，調閱監視器畫面確認林男手提袋子、手持手槍枝走入，雖然沒有其他人進出，但不敢大意，選擇封鎖周邊街道，並在附近大樓部署優勢警力。

警方花了逾一小時清查他窩藏地和確認危險性，由於他騎機車前來，期間試圖喊叫機車車主林男名字確認身分，他雖然有回應但警方仍決定上樓攻堅逐層搜索，順利在二樓找到他。

林男當時手上未持槍，員警立刻壓制逮捕，並從他袋子查扣2把瓦斯手槍、1把刀具、1副長槍彈匣，儘管確認沒有殺傷性、實屬虛驚一場，但清查身分發現林男是未到庭的毒品通緝犯，警詢後依恐嚇公眾罪移送法辦；通緝部分解送歸案。

據了解，林男警詢時強調自己是生存遊戲玩家，今天騎車經過，發現這個場地很適合，因此停車上樓觀察，還自認「場地很滿意」，被逮直言「莫名其妙」。