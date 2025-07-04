快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾急報警！北市男「持槍還拉滑套」闖大樓 霹靂小組攻堅發現虛驚一場

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市中山區今天中午有民眾報警，一名男子手持槍枝走入大樓，警方深怕黑幫火併或尋仇，立刻拉封鎖線，並調來優勢警力逾20名清查，警方十分緊張對方火力，霹靂小組確認他窩藏二樓抓準時機攻堅逮人，一看大驚，原來是瓦斯BB槍虛驚一場，不過清查身分發現他是毒品通緝犯，警詢後依恐嚇公眾罪移送法辦。通緝部分解送歸案。

中山警方今天中午11點多獲報，林姓男子（42歲）持槍走入長春路346號一棟廢墟大樓，由於報案人信誓旦旦稱「有聽到拉滑套的聲音」，員警不敢大意立刻派員到場。

警方深怕大樓裡是幫派火併或相約尋仇，甚至是毒品交易，調閱監視器畫面確認林男手提袋子、手持手槍枝走入，雖然沒有其他人進出，但不敢大意，選擇封鎖周邊街道，並在附近大樓部署優勢警力。

警方花了逾一小時清查他窩藏地和確認危險性，由於他騎機車前來，期間試圖喊叫機車車主林男名字確認身分，他雖然有回應但警方仍決定上樓攻堅逐層搜索，順利在二樓找到他。

林男當時手上未持槍，員警立刻壓制逮捕，並從他袋子查扣2把瓦斯手槍、1把刀具、1副長槍彈匣，儘管確認沒有殺傷性、實屬虛驚一場，但清查身分發現林男是未到庭的毒品通緝犯，警詢後依恐嚇公眾罪移送法辦；通緝部分解送歸案。

據了解，林男警詢時強調自己是生存遊戲玩家，今天騎車經過，發現這個場地很適合，因此停車上樓觀察，還自認「場地很滿意」，被逮直言「莫名其妙」。

林姓男子是毒品通緝犯，今天手持瓦斯手槍闖入北市中山區某廢棄大樓，被民眾認為持真槍報警，警方不敢大意，動員特勤霹靂小組攻堅。記者翁至成／翻攝
林姓男子是毒品通緝犯，今天手持瓦斯手槍闖入北市中山區某廢棄大樓，被民眾認為持真槍報警，警方不敢大意，動員特勤霹靂小組攻堅。記者翁至成／翻攝
警方查扣2把瓦斯手槍、1把刀具、1副長槍彈匣。記者翁至成／翻攝
警方查扣2把瓦斯手槍、1把刀具、1副長槍彈匣。記者翁至成／翻攝
林姓男子是毒品通緝犯，今天手持瓦斯手槍闖入北市中山區某廢棄大樓，被民眾認為持真槍報警，警方不敢大意，動員特勤霹靂小組攻堅。記者翁至成／翻攝
林姓男子是毒品通緝犯，今天手持瓦斯手槍闖入北市中山區某廢棄大樓，被民眾認為持真槍報警，警方不敢大意，動員特勤霹靂小組攻堅。記者翁至成／翻攝

北市 槍枝 毒品 監視器 通緝

延伸閱讀

豆腐板驚見小強在爬！北市知名老店爆食安疑慮 衛生局稽查結果曝

北市電動巴士3大項檢修 結果出爐了

7/26罷免投票所公布 北市地點因逢暑假略有不同

丹娜絲明升級颱風 北市預警：6日可能先帶來7-9級強陣風

相關新聞

民眾急報警！北市男「持槍還拉滑套」闖大樓 霹靂小組攻堅發現虛驚一場

台北市中山區今天中午有民眾報警，一名男子手持槍枝走入大樓，警方深怕黑幫火併或尋仇，立刻拉封鎖線，並調來優勢警力逾20名清...

台中豐原祖孫2死命案 檢察官指示男嬰需解剖釐清死因

台中市豐原區昨發生爺孫命案，74歲白姓老翁自住處墜樓身亡，其照顧的11個月大孫子也陳屍浴室塑膠水盆，檢方不排除白溺死男嬰...

台中豐原祖孫命案今相驗 白髮嬤悲赴殯儀館見夫最後一面

台中豐原74歲白姓大學退休講師昨墜樓身亡，他照顧的11個月大孫子溺斃家中塑膠盆內，警方研判白某疑溺死孫子後尋短，檢方今天...

緝毒網擴大 金門聯手中央檢警單位全面布防港口

為強化邊境毒品防制能量，提升區域聯防緝毒效能，台灣高等檢察署與金門縣政府昨日在金門料羅港共同召開「邊境緝毒策進作為」會議...

建案掏空！高雄大同醫院外現天坑致跳電 市府勒令停工

高雄市大同醫院旁靠人行道處，今天上午地面塌陷，出現深約2.5公尺坑洞，市府工務局查證，疑是旁邊建築工地連續壁掏空醫院基地...

高雄大同醫院停車場入口驚見天坑 水管破...院方：我們也是受災戶

高雄市立大同醫院大門旁今天上午驚見約2.5米深天坑，就位在機車停車場出入口，由於周邊建案工程正在施工，不排除施工不當造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。