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台中豐原祖孫2死命案 檢察官指示男嬰需解剖釐清死因

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中即時報導

台中市豐原區昨發生爺孫命案，74歲白姓老翁自住處墜樓身亡，其照顧的11個月大孫子也陳屍浴室塑膠水盆，檢方不排除白溺死男嬰後尋短；台中地檢署今下午相驗完畢，初判白翁墜樓死亡不需解剖，但男嬰究竟遭掐或溺斃仍不明，擇期解剖釐清確切死因。

經查，白翁是某國立大學退休講師，他的兒子、兒媳目前分居，孫子日前才交給白及妻子幫忙照顧。3日上午卻傳出白墜樓，鄰居聽見巨響報案，警消到場時白已經明顯死亡。

白的妻子回家驚見丈夫身亡悲痛不已，會同警方回4樓住處，又驚見孫子已在浴室塑膠盆死亡，現場留有白寫給她的字條，透露照顧孫子太累等語。

台中地檢署外勤檢察官吳婉萍今下午赴台中殯儀館相驗白姓祖孫遺體，就白翁部分認定墜樓身亡，不需解剖，男嬰則因有疑慮，需由法醫解剖、鑑定，才能確認是遭外力掐脖，或是溺水身亡。

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台中豐原白姓老翁昨墜樓，地面留有血跡。記者游振昇／攝影
台中豐原白姓老翁昨墜樓，地面留有血跡。記者游振昇／攝影

命案 墜樓 死亡 浴室 豐原

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