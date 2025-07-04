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緝毒網擴大 金門聯手中央檢警單位全面布防港口

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

為強化邊境毒品防制能量，提升區域聯防緝毒效能，台灣高等檢察署與金門縣政府昨日在金門料羅港共同召開「邊境緝毒策進作為」會議，全面檢視緝毒機制推動成果，凝聚跨部門合作共識。

此次會議在料羅港行政大樓舉行，由台灣高等檢察署主任檢察官王金聰與金門縣副縣長李文良共同主持，與會單位涵蓋中央與地方多個重要機關，包括金門、連江兩地地檢署、航港局、海巡署金馬澎分署與艦隊分署、關務署、警政署港警總隊、金門縣政府及中華電信等，展現對邊境毒品防治的高度重視。金門地檢署檢察長王柏敦與連江地檢署檢察長林彥良也親自出席，展現檢察體系對地區緝毒工作的全力支持。

自111年11月起，相關單位即針對料羅港國內與國際貨物區域劃分不清、進出管制鬆散等問題，展開系統性檢討與改善；112年3月起，台灣高等檢察署陸續召開研商會議及實地視察，針對五大重點議題，包括：港區區隔明確化、碼頭後線空地淨空、人車進出強化控管、倉棧門禁升級，以及小三通貨物X光查驗，要求相關單位提出具體改善方案。

「露置場圍籬改善工程」已於去年6月驗收完工，而「金門港自動化門禁管制系統功能提升暨監視系統汰換整合案」則於11月完成驗收，並今明年2月全面啟用，正式實施進出管控。

副縣長李文良在會中表示，感謝中央檢察體系及駐金單位的協力，使金門逐步建立起緊密的毒品防制網絡，攜手守護民眾身心健康。王金聰則強調，中央與地方應持續密切合作，確保邊境緝毒機制長期穩定運作。

另有兩項改善工程正持續推動中：「料羅港區倉庫新建工程」於去年12月申報開工，目前進行鋼構與基礎施作，預計明年3月完工；「東碼頭開發計畫」也納入「商港建設計畫（111-115年）」，已完成與軍方3次協調及基本設計審查，後續將持續修正進度。縣府期盼各項建設順利完成，進一步強化港區安全管理，達成「毒品阻絕於國境」的最終目標。

為強化邊境毒品防制能量，台灣高等檢察署與金門縣政府昨日在金門料羅港共同召開「邊境緝毒策進作為」會議，全面檢視緝毒機制推動成果，凝聚跨部門合作共識。圖／金門縣港務處提供
為強化邊境毒品防制能量，台灣高等檢察署與金門縣政府昨日在金門料羅港共同召開「邊境緝毒策進作為」會議，全面檢視緝毒機制推動成果，凝聚跨部門合作共識。圖／金門縣港務處提供
台灣高等檢察署與金門縣政府昨在金門料羅港全面檢視緝毒機制推動成果，圖為。圖／金門縣港務處提供
台灣高等檢察署與金門縣政府昨在金門料羅港全面檢視緝毒機制推動成果，圖為。圖／金門縣港務處提供

毒品 碼頭 金門

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