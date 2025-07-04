建案掏空！高雄大同醫院外現天坑致跳電 市府勒令停工

高雄市大同醫院旁靠人行道處，今天上午地面塌陷，出現深約2.5公尺坑洞，市府工務局查證，疑是旁邊建築工地連續壁掏空醫院基地，勒令建築工地停工。

今天上午11時40分許，高雄市前金區中華三路大同醫院南側，接近旁邊某建築工地的機車停車場，突然出現然坑洞，並導致大同醫院跳電，幸未造成傷亡。

高雄市工務局派員了解，建築工地疑似因連續壁施工，掏空大同醫院基地內，導致台電饋線跳電，工務局與台電人員勘查，初步研判，疑似因連續壁工程施工引起地基流失，造成大同醫院基地內台電既設管線沉陷造成停電。

高雄市工務局表示，會同土木及建築師公會與起、承造人勘查事故原因，確認停電原因後，台電修復饋線，大同醫院已復電，自來水正修復中，已立即責成承造人積極改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善。