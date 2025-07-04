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建案掏空！高雄大同醫院外現天坑致跳電 市府勒令停工
高雄市大同醫院旁靠人行道處，今天上午地面塌陷，出現深約2.5公尺坑洞，市府工務局查證，疑是旁邊建築工地連續壁掏空醫院基地，勒令建築工地停工。
今天上午11時40分許，高雄市前金區中華三路大同醫院南側，接近旁邊某建築工地的機車停車場，突然出現然坑洞，並導致大同醫院跳電，幸未造成傷亡。
高雄市工務局派員了解，建築工地疑似因連續壁施工，掏空大同醫院基地內，導致台電饋線跳電，工務局與台電人員勘查，初步研判，疑似因連續壁工程施工引起地基流失，造成大同醫院基地內台電既設管線沉陷造成停電。
高雄市工務局表示，會同土木及建築師公會與起、承造人勘查事故原因，確認停電原因後，台電修復饋線，大同醫院已復電，自來水正修復中，已立即責成承造人積極改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善。
高雄市工務局認為，這項建築案違反建築法第63條「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，依同法第89條，處承造人9萬元罰鍰並勒令停工。
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