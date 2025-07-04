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高雄大同醫院停車場入口驚見天坑 水管破...院方：我們也是受災戶

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市立大同醫院大門旁今天上午驚見約2.5米深天坑，就位在機車停車場出入口，由於周邊建案工程正在施工，不排除施工不當造成，所幸沒有傳出人員受傷。不過天坑事件導致自來水管破裂，造成大同醫院供水水壓過低，院方緊急安排自來水車和消防水車入內供水。

「我們也是受災戶。」大同醫院表示，因院外自來水管不明原因破裂，影響大同醫院供水水壓過低，第一時間院方已動員全院巡檢各項作業，確保醫療與病人安全無虞，並安排自來水與消防水車持續入內供水。

大同醫院強調，現況醫療作業暫不受影響，惟廁所、空調等民生用水仍會受到減壓或短暫缺水而有所影響，目前間已通報市府相關主管機關，包含衛生局、工務局、消防局、警察局、自來水公司現場協助處理及搶修，截至目前空調已陸續恢復。

高雄市立大同醫院。本報資料照
高雄市立大同醫院。本報資料照

天坑 高雄市

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