國際快捷郵包走私毒品 手套裡襯藏2.5公斤海洛因

刑事局南打中心查獲跨國走私毒品，自手套內襯搜出2.5公斤海洛因。記者林保光／翻攝

販毒集團利用國際包裹郵寄手套，卻在手套內襯，夾帶2公斤多的海洛因闖關，幸被海關識破攔截。刑事局南部打擊犯罪中心追查出5名運毒集團幹部，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。

警方調查，運毒集團2月8日利用郵寄手套掩護運毒，從柬埔寨寄送國際快捷包裹來台，將淨重近2.5公斤的海洛因以真空包裝，分裝成200小包，塞入手套內襯縫合，企圖走私毒品入境。包裹郵寄到台北，經台北海關人員識破，檢查出夾帶海洛因，通報刑事局偵辦。

警方查出，毒包裹的收件地址是台南市某宮廟，是寄件人借假藉宮廟地址，聯絡收件人黃姓男子（40歲）收件。警方查扣毒品，將海洛因換成麵粉，監控包裹去向，趁快遞人員依包裹收件人的電話，聯絡黃到宮廟前收件，一路監控黃的去向。

直到黃男將毒包裹交給林姓（32歲）、陳姓（37歲）2男子，警方便在林返回高雄後拘捕他，查出他充當收件人，收件1次報酬20萬元，一手交錢一手交貨，將包裹交給陳、林2人。

林、陳2人取得了毒包裹，輾轉交給林姓（44歲）、邱姓（48歲）2男子。林、邱拆包裹，發現裡面竟是麵粉，以為遭「黑吃黑」，但陳、林2人堅持沒拆包裹，他們發覺可能東窗事發，趕緊逃逸。

警方在3月間，分別在彰化、台中和雲林等地，逮捕4人到案，查出邱男另涉毒品案通緝，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。檢方複訊後，邱姓男子和2名林姓男子，經聲押獲准，黃男請回、陳男3萬元交保。