近3年最多！台中查獲市值2.4億元愷他命毒品 偽裝成鐵觀音茶葉包

台中市22歲王姓男子涉嫌協助販毒，在沙鹿某倉庫存放約150公斤、市值2.4億元的愷他命，已分包裝好，部分毒品還偽裝成鐵觀音茶葉包；警方7月1日青春專案首日出動，逮住王男並查扣毒品，緝獲愷他命數量是近3年最多，依涉犯毒品防制條例罪嫌送辦，日前地院裁定羈押禁見。

台中市警局刑警大隊副大隊長陳俊彥表示，警方此前抓獲吸食毒品犯嫌，透過大數據分析，加上民眾檢舉情資，掌握毒品藏匿的可能地點，經第二分局與清水分局組成專案小組報請檢方指揮，在沙鹿一帶抓獲王男，查扣150包、毛重150公斤、市值2.4億元的愷他命，以及K盤、手機、電子磅秤等。

陳俊彥說，查獲的愷他命已分袋包裝，部分還偽裝成鐵觀音茶葉；現在毒品犯案經常偽裝成食品包裝，如咖啡包等新興樣態，這次緝獲愷他命不僅阻止大量毒品流入市面危害青少年，也希望讓社會大眾了解，當心誤用毒品偽裝成的茶葉包。

警方指出，王男目前無業，有詐欺、毒品等前科，警方7月1日上午9時許同時搜索多處地點，在沙鹿某日租套房逮到王男，再由王男供出藏匿毒品的倉庫；王男坦承犯行，表示是別人叫他看管毒品。警方依涉犯毒品防制條例送請地檢署偵辦，檢方2日聲押，地院裁定羈押禁見。

警方表示，這次查獲的愷他命數量是近3年最多，以往毒品也會偽裝成咖啡包、巧克力等樣態，鐵觀音算是比較少見，青少年雖然較少購買茶葉，仍可能被欺騙協助運送，不得不慎；這批毒品數量龐大，警方會持續追查上游與其他共犯。