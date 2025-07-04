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近3年最多！台中查獲市值2.4億元愷他命毒品 偽裝成鐵觀音茶葉包

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中市22歲王姓男子涉嫌協助販毒，在沙鹿某倉庫存放約150公斤、市值2.4億元的愷他命，已分包裝好，部分毒品還偽裝成鐵觀音茶葉包；警方7月1日青春專案首日出動，逮住王男並查扣毒品，緝獲愷他命數量是近3年最多，依涉犯毒品防制條例罪嫌送辦，日前地院裁定羈押禁見。

台中市警局刑警大隊副大隊長陳俊彥表示，警方此前抓獲吸食毒品犯嫌，透過大數據分析，加上民眾檢舉情資，掌握毒品藏匿的可能地點，經第二分局與清水分局組成專案小組報請檢方指揮，在沙鹿一帶抓獲王男，查扣150包、毛重150公斤、市值2.4億元的愷他命，以及K盤、手機、電子磅秤等。

陳俊彥說，查獲的愷他命已分袋包裝，部分還偽裝成鐵觀音茶葉；現在毒品犯案經常偽裝成食品包裝，如咖啡包等新興樣態，這次緝獲愷他命不僅阻止大量毒品流入市面危害青少年，也希望讓社會大眾了解，當心誤用毒品偽裝成的茶葉包。

警方指出，王男目前無業，有詐欺、毒品等前科，警方7月1日上午9時許同時搜索多處地點，在沙鹿某日租套房逮到王男，再由王男供出藏匿毒品的倉庫；王男坦承犯行，表示是別人叫他看管毒品。警方依涉犯毒品防制條例送請地檢署偵辦，檢方2日聲押，地院裁定羈押禁見。

警方表示，這次查獲的愷他命數量是近3年最多，以往毒品也會偽裝成咖啡包、巧克力等樣態，鐵觀音算是比較少見，青少年雖然較少購買茶葉，仍可能被欺騙協助運送，不得不慎；這批毒品數量龐大，警方會持續追查上游與其他共犯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市警局7月1日抓獲涉嫌協助販毒的王姓男子，查扣150公斤、市值2.4億元的愷他命。記者陳敬丰／攝影
台中市警局7月1日抓獲涉嫌協助販毒的王姓男子，查扣150公斤、市值2.4億元的愷他命。記者陳敬丰／攝影
目前毒品偽裝常見樣態如咖啡包、巧克力等等，中警這次查獲的鐵觀音較少見，數量也是近3年最多。記者陳敬丰／攝影
目前毒品偽裝常見樣態如咖啡包、巧克力等等，中警這次查獲的鐵觀音較少見，數量也是近3年最多。記者陳敬丰／攝影
刑大副大隊長陳俊彥（中）表示，查獲愷他命部分偽裝成鐵觀音，希望社會大眾了解，當心誤用毒品偽裝成的茶葉包。記者陳敬丰／攝影
刑大副大隊長陳俊彥（中）表示，查獲愷他命部分偽裝成鐵觀音，希望社會大眾了解，當心誤用毒品偽裝成的茶葉包。記者陳敬丰／攝影

毒品 販毒

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