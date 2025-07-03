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影／為討600元 戒毒者刺死友人又否認殺人…法官准押

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣埔心鄉彰化醫院昨天發生二名戒毒者因金錢糾紛而口角，蔣姓男子向李男追討日前借他的600元，兩人走到醫院外談判卻發生衝突，49歲李男遭蔣男持刀刺傷後不治，但蔣男被移送彰化地檢署後否認有殺人意圖，檢方依殺人罪將他聲押，法院今裁定准押。

警方調查，2名男子是定期到醫院服用美沙冬的戒毒者，昨天上午2人於美沙冬服藥區外疑因金錢糾紛起口角，而到醫院一旁的稻田理論時，一言不合，李男遭蔣男（48歲）刺傷，一度還想走回醫院求救，卻倒在院區停車場旁失去意識，目擊路人趕緊向院方通報，將李男送進急診救治，但李男仍傷重不治。

警方獲報後在現場當場逮捕行兇的蔣男，並在蔣男身上起出犯案兇刀，據了解，李男在6月底曾向蔣男借600元，蔣男昨天在醫院遇到李男時，要求李男還錢，兩人走到醫院旁稻田談判時起口角，蔣男說李男揮拳要打他，他拿出包包內的野外求生刀自我防衛，雙方奪刀過程，李男的左前胸靠近脖子處遭刺一刀，鮮血直流最後傷重不治。

彰化地檢署依殺人罪聲押蔣男，彰化地方法院今天裁准，因蔣男坦承李男是遭他帶的刀子刺傷鎖骨而死亡，但仍否認殺人犯行，表示他是出於自衛而拿出刀子，法官認為蔣男供詞避重就輕，有所保留，因殺人罪是十年以上重罪，蔣男有逃亡之虞，所以裁定羈押2月，但因蔣男是自首，應無勾串證人之虞，所以未禁見。

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被刺殺的李男昨天一度還想走回醫院求救，經路人發現異狀，通報院方趕緊用推車將他推進急診室搶救，但仍傷重不治。圖／民眾提供
被刺殺的李男昨天一度還想走回醫院求救，經路人發現異狀，通報院方趕緊用推車將他推進急診室搶救，但仍傷重不治。圖／民眾提供

彰化 戒毒 殺人 毒品

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