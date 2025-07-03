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潮牌、豪車logo作包裝 黑幫販毒集團販毒吸客…刑事局送辦8嫌

中央社／ 台北3日電

以竹聯幫戰堂成員34歲翁男為首的販毒集團，承租新北市汐止區民宅公寓為毒品倉庫，並利用豪車品牌、潮牌logo作為毒咖啡包外包裝，刑事局獲報後循線逮翁男等8嫌依法送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊第3隊長陳力維表示，去年10月接獲線報，指以翁男為首的不法集團在北市一帶販賣毒品，立即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並成立專案小組深入追查。

經長期跟蒐、調查發現，有毒品和妨害自由等多項前科的翁男，向上游34歲黃男取得毒品咖啡包，並以月租金新台幣8500元在新北市汐止區承租公寓分租套房，作為毒品倉庫使用。

翁男再夥同53歲蔡男共同販毒，並以高檔豪車品牌、潮流服飾品牌的logo做為毒品咖啡包外包裝，藉此吸引年輕族群購毒，平日駕駛豪車載送毒品，並藏毒於手煞車下方置物空間，以避免露餡。

專案小組歷經5個月跟監蒐證，掌握毒品倉庫地點及翁男等嫌的販毒模式後，見時機成熟，陸續於3月31日、4月1日和4月15日、16日發動兩波拘搜行動，順利查獲主嫌翁男、共犯蔡男、毒品上游黃男，以及毒品下游27歲朱男、趙男、黃男、張男和李女等5嫌到案。

同時，全案共計查獲毒品咖啡包3809包、愷他命毛重425公克、一粒眠81顆、依托咪酯煙油1罐、依托咪酯煙彈1顆、空煙彈殼5顆和毒品分裝工具1批等贓證物，初估毒品市價約為255萬元。

全案詢後將8嫌依涉毒品危害防制條例解送北檢偵辦，主嫌翁男裁定羈押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局3日舉行破案記者會，宣布破獲以竹聯幫戰堂成員翁男為首的販毒集團，翁男承租新北市汐止區民宅公寓做為毒品倉庫，並以豪車品牌、潮牌logo做為毒咖啡包外包裝，警方循線逮人送辦。中央社
刑事局3日舉行破案記者會，宣布破獲以竹聯幫戰堂成員翁男為首的販毒集團，翁男承租新北市汐止區民宅公寓做為毒品倉庫，並以豪車品牌、潮牌logo做為毒咖啡包外包裝，警方循線逮人送辦。中央社

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