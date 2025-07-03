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45年前被賣到澳洲…「褚麗卿販嬰案」女嬰今赴刑事局採DNA盼找到家人

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45年前被賣到澳洲 當年女嬰今赴刑事局採DNA盼找到家人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

日前本報獨家報導，1980年遭褚麗卿販嬰集團賣給澳洲一對夫婦的台裔女子凡妮莎，來台希望能找到親生母親和家人；凡妮莎今天早上，在衛福部社工陪同下，前往刑事局DNA採證，希望藉由資料庫比對，或新聞曝光後有民眾聯繫認親，可以找到她的家人。

上世紀80年代，台北市女子褚麗卿和丈夫林文鐘，以開設貿易公司為幌子，和女子金淑華組成台灣有始以來最龐大的國際販嬰集團，幫嬰孩報戶口後，多數嬰孩以4千到6千美元代價，層層轉賣到其他國家。

1980年5月，當時才約三個月大凡妮莎（Vanessa Miles），被褚麗卿販嬰集團賣給澳洲一對夫婦，在南澳洲的阿德萊德長大；凡妮莎從小知道自己被收養，她在澳洲結婚多年後，如今想返台尋根，渴望找到生母、甚至想知道原生家庭是否還有其他兄弟姊妹。

凡妮莎今天早上在衛福部社工陪同下，前往刑事局鑑識中心，填寫資料採驗DNA，刑事局將以她的DNA，比對現有資料庫，約一個月會有是否匹配結果；另外新聞見報後，也期待是否有親屬認親或熱心民眾向警方提供線索，屆時也能提供檢體比對，希望讓凡妮莎能順利找到家人。

40年前被販嬰集團賣給澳洲夫婦的凡妮莎（Vanessa Miles）來台尋根，今天赴刑事局DNA採證。記者余承翰／攝影
40年前被販嬰集團賣給澳洲夫婦的凡妮莎（Vanessa Miles）來台尋根，今天赴刑事局DNA採證。記者余承翰／攝影
40年前被販嬰集團賣給澳洲夫婦的凡妮莎（Vanessa Miles）來台尋根，今天赴刑事局DNA採證。記者余承翰／攝影
40年前被販嬰集團賣給澳洲夫婦的凡妮莎（Vanessa Miles）來台尋根，今天赴刑事局DNA採證。記者余承翰／攝影

DNA 家人 澳洲

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