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他騎贓車市區趴趴走被警追蹤定位 逮捕後還查出「三條通」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市有人昨上午在南區永成路段停車，忘了拔下機車鑰匙，遭50多歲曾姓男子順手牽羊，騎著贓車大搖大擺在市區趴趴走，台南市警六局據報後迅速以路口監視器追蹤定位，最後在10公里外仁德區一大賣場前，當場將他逮捕，還發現他背負「三條通」，依法送辦。

案發後，六分局鹽埕派出所所長高世賢立刻指揮副所長林石莫、警員鄭立杰、黃品慈調閱各大路口監視器，鎖定失竊機車仍在市區內遊蕩，最後停在仁德區一處知名大賣場前。警方憑著專業判斷，悄悄在附近布下天羅地網，準備來個守株待兔。

果不其然，曾男現身後準備騎乘贓車揚長而去時，埋伏的員警立刻衝出將他壓制逮捕。盤查過程中，警方發現他不僅是機車竊盜現行犯，還是毒品與詐欺案件「三條通」通緝犯。

警方將他帶返所內，進一步檢驗其尿液，呈現毒品陽性反應，警方依涉竊盜罪嫌將他移送台南地檢署偵辦外，毒品部分則待尿檢報告出爐後依法函送。

分局長劉全福提醒，民眾停車時千萬別忘了拔鑰匙，一時疏忽，可能讓宵小有機可乘，將您的愛車變成犯罪工具。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

曾男現身後準備騎乘贓車揚長而去時，埋伏的員警立刻衝出將他壓制逮捕，依法送辦。圖／讀者提供
曾男現身後準備騎乘贓車揚長而去時，埋伏的員警立刻衝出將他壓制逮捕，依法送辦。圖／讀者提供
曾姓男子在南區永成路段順手牽羊，騎著贓車在市區趴趴走，台南市警六局據報後迅速以路口監視器追蹤定位，最後在10公里外仁德區一大賣場前查獲。圖／讀者提供
曾姓男子在南區永成路段順手牽羊，騎著贓車在市區趴趴走，台南市警六局據報後迅速以路口監視器追蹤定位，最後在10公里外仁德區一大賣場前查獲。圖／讀者提供

台南 毒品 鑰匙

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